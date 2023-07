A39 Braunschweig: Vollsperrungen wegen Tunnelwartungsarbeiten

Die A39 wird zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und Braunschweig-Rautheim vom 11. Juli, 18 Uhr, bis 12. Juli, 5 Uhr in Fahrtrichtung Wolfsburg voll gesperrt und am 12. Juli, 18 Uhr, bis 13. Juli, 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Umleitung ist als U1 ausgeschildert und erfolgt über die A391 und A2. Grund sind Wartungsarbeiten an den Lärmschutzgalerien Heidberg und Lindenberg.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet um erhöhte Aufmerksamkeit auf der Umleitungsstrecke.

red

