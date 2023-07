Haftbefehl erlassen: Polizei Braunschweig schnappt Diebesbande

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag fünf Personen auf der Autobahn 2 festgenommen, die einen Krananhänger sowie ein Quad im Raum Peine und in Braunschweig gestohlen haben. Das berichtete die Polizei am Montag.

Demnach fiel den Polizeibeamten auf der A2 in Richtung Berlin ein Wagen mit polnischem Kennzeichen auf, der einen hochwertigen Krananhänger mit Peiner Kennzeichen zog. Wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte von hochwertigen Fahrzeugen in der vergangenen Zeit, kontrollierten die Polizisten die beiden Insassen, einen 26-Jährigen und einen 28-Jährigen. Als diese widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Anhängers machten, kontaktierte die Polizei den Halter des Krans. Dieser teilte ihnen mit, dass das Fahrzeug aus Braunschweig gestohlen wurde.

Über 100.000 Euro Schadenssumme schätzt die Polizei

Die Polizei nahm die beiden Männer vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren wegen schweren Kraftfahrzeugdiebstahls ein. Die Schadenssumme beläuft sich laut Bericht auf rund 100.000 Euro. Da der Fahrer darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Verdacht bestand, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmitteln konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizei außerdem mit.

In der gleichen Nacht kontrollierten Polizeibeamte auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Königslutter einen weiteren Transporter mit drei Personen im Alter von 22 bis 29 Jahren, der ebenfalls Richtung Berlin unterwegs war. Auf der Ladefläche des Transporters befand sich ein Quad, dass laut Polizei ebenfalls kurz zuvor im Raum Peine gestohlen worden war. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Strafverfahren wegen bandenmäßigen schweren Kraftfahrzeugdiebstahls eingeleitet

Auf Grund der mitgeführten Ausweisdokumente konnten die Polizeibeamten eine Verbindung zu den zuvor festgenommenen Personen herstellen. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass einer von den Personen aus dem Transporter der rechtmäßige Fahrzeughalter des zuvor kontrollierten Autos war. Die Polizei nahm die drei Personen ebenfalls vorläufig fest und leitete ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen schweren Kraftfahrzeugdiebstahls ein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließen die Amtsgerichte in Helmstedt und Braunschweig Haftbefehle gegen die fünf Männer, wie die Polizei informierte.

