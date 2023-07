Neue Spiele-App für Braunschweig: Mission Löwenstadt

Braunschweig In der Innenstadt verstecken sich Rätsel, virtuelle Münzen und Herausforderungen. Spieler können Punkte sammeln, die gegen Gutscheine einlösbar sind.

Auf dem Stadtplan in „Mission Löwenstadt“ finden Spielerinnen und Spieler Löwen-Coins, die als Augmented-Reality-Objekt im Stadtbild der Innenstadt erscheinen.

Rätsel knacken, Punkte sammeln und Belohnungen genießen – und dabei die Braunschweiger Innenstadt spielerisch kennenlernen. Darum geht es bei der neuen Spiele-App „Mission Löwenstadt“, die jetzt von der Braunschweig Stadtmarketing GmbH vorgestellt wurde. Überall in der Innenstadt verstecken sich demnach zahlreiche Rätsel, virtuelle Münzen und Herausforderungen. Zwei Spielmodi sollen dazu einladen, knifflige Aufgaben zu lösen.

„Mit ‚Mission Löwenstadt‘ wollen wir neue Zielgruppen ansprechen und ihnen spielerisch zeigen, was die Braunschweiger Innenstadt zu bieten hat“, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Gerold Leppa laut einer Pressemitteilung. Mithilfe eines interaktiven Stadtplans und GPS-basierter Standorterkennung finden Braunschweigerinnen, Braunschweiger und Gäste ihren Weg zu den nächstgelegenen Rätseln und Herausforderungen, erläutert Leppa. Sobald sie einen Zielort erreicht haben, kann das Spiel beginnen.

Interaktive Karte der Braunschweiger Innenstadt zeigt Standorte der Rätsel und Fundorte der Löwen-Coins

Im Spielmodus „Streifzüge“ stehe der Rätselspaß für zwischendurch im Vordergrund. Die Spieler können je nach Zeit und Lust beliebig lang auf Streifzug durch die Innenstadt gehen, Punkte oder virtuelle Münzen sammeln und dabei ihr Wissen über Braunschweig testen. Dieser Spielmodus eignet sich laut dem Stadtmarketing besonders für Tagesgäste und alle, die nur kurz in der Innenstadt unterwegs sind. „Einzelne Rätsel bauen nicht aufeinander auf, sodass sie flexibel und zeitlich unabhängig voneinander spielbar sind.“

Eine interaktive Karte zeige die Standorte der Rätsel, der teilnehmenden Partner sowie die Fundorte der sogenannten Löwen-Coins. „Hierbei handelt es sich um Münzen, die als Augmented-Reality-Objekte mithilfe der Smartphone-Kamera digital im Stadtbild der Innenstadt erscheinen und durch Antippen eingesammelt werden.“

Der zweite Spielmodus, die „Missionen“, schicke Spielerinnen und Spieler auf Rätselabenteuer, heißt es weiter. „Hier sind die Herausforderungen Teil einer Geschichte und bauen aufeinander auf, sodass die Rätsel nacheinander zu lösen sind“, so das Stadtmarketing. Ein Beispiel: Auf der Mission „Die Flämischen Tücher“ unterstützen die Spielerinnen und Spieler den jungen Kaufmannslehrling Curt. Gemeinsam bestreiten sie ein Abenteuer, das im Jahr 1428 im Braunschweig der Hansezeit spielt.

Permanent erscheinen neue Rätsel zu Wissenswertem über Braunschweig

Auf den Missionen und Streifzügen beziehen sich die Herausforderungen auf Wissenswertes über Braunschweig, die Stadtgeschichte und Geschäfte der Innenstadt. „Verschiedene Rätseltypen sorgen dabei für Abwechslung: So müssen die Spielerinnen und Spieler Multiple-Choice-Fragen beantworten, bei der Wörtersuche Begriffe entdecken und den Buchstabensalat zu einem Lösungswort entwirren“, erläutert das Stadtmarketing.

Zahlenschlösser öffnen sich demnach erst nach der Eingabe des richtigen Codes, und der GPS-Abgleich gelingt nur an dem gesuchten Standort. Auch bei der Worteingabe und dem Wortratespiel „Wordle“ zählen allein die korrekten Lösungen. „Für den langanhaltenden Spielspaß erscheinen regelmäßig neue Rätsel, sodass es sich lohnt, das Spielfeld im Auge zu behalten.“

Punkte sind in begrenztem Umfang gegen Gutscheine, Prämien und Vergünstigungen einlösbar

Wer beim Rätselknacken Köpfchen beweise, erspiele sich zudem Punkte, die in begrenztem Umfang bei teilnehmenden Geschäften und Institutionen gegen Gutscheine, Prämien und Vergünstigungen einlösbar seien. Aktuell gibt es laut dem Stadtmarketing zum Beispiel ermäßigten Eintritt im Museum, kostenlose Heißgetränke oder eine Kugel Eis. „Ich freue mich, dass wir bereits verschiedene Partner aus den Bereichen Handel, Gastronomie und Kultur finden konnten, die sich mit eigenen Rätseln und attraktiven Belohnungen für die Spielerinnen und Spieler beteiligen. So können sie sich präsentieren und schaffen gleichzeitig einen zusätzlichen Anreiz für die Nutzerinnen und Nutzer“, sagt Leppa.

Diese Partnerinnen und Partner sind zurzeit dabei: Bäckerei Ziebart, Buchhandlung Bücherwurm, Buchhandlung Graff, Café Lüttes, Eiscafé La Via, Kaffeemanufaktur Heimbs, Schlossmuseum, Staatstheater Braunschweig, Städtisches Museum, Steigenberger Parkhotel, Modegeschäft Summersby, Touristinfo, VirtuaLounge und Yoga Ambiente. Wer ebenfalls teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an mission-loewenstadt@braunschweig.de wenden.

Entwicklung des Spiels wurde über das Corona-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ ermöglicht

Das Stadtmarketing GmbH hat das Spiel im Rahmen des Corona-Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ von Studio NEA und der CSAE GmbH entwickeln lassen. „Mission Löwenstadt“ gibt es ab sofort kostenfrei als Webanwendung unter www.mission-loewenstadt.de und in Kürze als App auf Android-Geräten über Google Play. Um Punkte einzulösen, ist eine Registrierung mit E-Mail-Adresse notwendig. Das Spielen von „Mission Löwenstadt“ ist dem Stadtmarketing zufolge allerdings auch ohne vorherige Anmeldung möglich.

Technische Voraussetzungen: Internetzugang, GPS-Sensor, beim Spielen per App mindestens Android-Version 12.

Weitere Informationen: www.braunschweig.de/mission-loewenstadt

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de