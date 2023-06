Ende einer Ära und Neustart am Helmholtz-Zentrum Braunschweig

Braunschweig Professor Dirk Heinz spricht vom „perfekten Zeitpunkt“ für den Wechsel an der Spitze des HZI – und geht noch einmal in die Forschung.

Wenn am Samstag, 1. Juli, formal der Wechsel im Amt des wissenschaftlichen Geschäftsführers vollzogen wird, geht im Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) eine Ära zu Ende. 12 Jahre lang leitete Professor Dirk Heinz, der am 1. August 63 Jahre alt wird, die Geschicke des HZI. Die offizielle Amtsübergabe an seinen Nachfolger Professor Josef Penninger findet nach Informationen unserer Zeitung erst im November statt.

Am 1. Juli ist der Strukturbiologe Dirk Heinz exakt seit 25 Jahren beim HZI. Das passt ja. Aber warum geht einer wie er, profiliertes Gesicht und Macher einer der erfolgreichsten deutschen Forschungseinrichtungen, bereits jetzt? Ganz einfach, und Dirk Heinz drückt es im Gespräch so aus: „Es ist der perfekte Zeitpunkt.“

Der Hintergrund liegt auf der Hand. Alle sieben Jahre werden auch im HZI in der internationalen Begutachtung durch die Helmholtz-Gemeinschaft die großen Weichenstellungen vorgenommen, in denen der wissenschaftliche Geschäftsführer zweifellos eine zentrale Rolle spielt, für die Strategie, als Taktgeber, manchmal auch als Zuchtmeister.

Dirk Heinz: „Ich gehe mit einem lachenden Auge noch einmal zurück in die Forschung“

Von dieser fundamentalen Analyse und Perspektive, letztlich auch persönlichen Handschrift des wissenschaftlichen Geschäftsführers, hängt nicht zuletzt auch die finanzielle Ausstattung ab. „An diesem grundsätzlichen Orientierungspunkt stellte sich schlicht die Frage, ob ich es noch einmal sein sollte, der die Strategie für die nächsten sieben Jahre entwickelt“, sagt Dirk Heinz. HZI-Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland zu 90 Prozent, dazu die Bundesländer Niedersachsen (8 Prozent), Saarland und Bayern mit jeweils ein Prozent. Neben dem Hauptcampus in Braunschweig gibt es Einrichtungen in fünf weiteren Städten: Hamburg, Hannover, Saarbrücken, Würzburg und Greifswald.

1998 war Dirk Heinz als Nachwuchsgruppenleiter an die damalige Gesellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF, seit 2006 HZI) nach Braunschweig-Stöckheim gekommen, wo er von 2002 bis 2013 eine Forschungsabteilung und seit August 2011 das gesamte Zentrum leitete. „Wir sind übereingekommen, dass der Zeitpunkt jetzt kein schlechter für einen Wechsel ist. Zum einen: So lange hat noch keiner dieses Zentrum geleitet. Zum anderen: Ich gehe mit einem lachenden Auge noch einmal zurück in die Forschung.“

Dirk Heinz, der sich mit der bislang dynamischsten und im kollektiven Gedächtnis nachhaltigsten Ära ins Geschichtsbuch des HZI und der Region Braunschweig eingetragen hat, ist mit sich und der Welt im Reinen, kann eine persönliche Bilanz ziehen, die sich sehen lassen kann – und letztlich auch noch einmal eine Zeitenwende in der ohnehin schon dynamischen Aufwärtsentwicklung eines Flaggschiffs in der deutschen Forschungslandschaft markiert.

Das große Thema im HZI: Wie überlisten die Bakterien die körpereigenen Zellen im Rahmen einer Infektion?

Also geht der Chef noch einmal zurück ins Labor. In der Strukturbiologie liegen seine Utensilien noch oder schon bereit, ganz wie man will. Mehrere Projekte sind anvisiert, bei denen es um neue molekulare Werkzeuge geht, auch in der Weiterentwicklung der Gen-Schere – Voraussetzung ist die Strukturanalyse, also gerade sein Spezialgebiet. „Ich habe jetzt noch einmal die Möglichkeit, eine neue Methode für eine Fragestellung anzuwenden, die mich immer interessiert hat“, berichtet er.

Mit der Kryo-Elektronenmikroskopie werden da Proteinmoleküle sichtbar gemacht, große Strukturen. Es geht für ihn darum, „weiter kennenzulernen, wie ein bakterielles Protein mit einem Protein aus unserem Körper interagiert“. Wie überlisten die Bakterien die körpereigenen Zellen im Rahmen einer Infektion? Es ist eine der entscheidenden Fragestellungen am HZI. Und am Ende steht als Ergebnis solcher Erkenntnisse immer die Entwicklung neuer Wirkstoffe.

Auch Wirkstoffe aus der Natur, zum Beispiel in Bakterien, die quasi auf biologischen molekularen Fließbändern „zusammengebaut“ werden. Darum geht es. Und da gibt es für einen wie ihn noch eine Menge zu entdecken. Dies gemeinsam mit jüngeren Kollegen zu tun und dabei auch noch eine Menge Know-how vermitteln zu können, reizt den scheidenden Chef besonders – und, das kann man spüren, es stachelt auch seinen Ehrgeiz an. „Alles hochambitionierte Projekte“, sagt er lakonisch.

An Ehrungen und Auszeichnungen in der Zeit an der Spitze des HZI ist kein Mangel. Zu seiner Bilanz gehört auch, dass die Standorte, Zentren und Aktivitäten des HZI seit seinem Amtsantritt 2011 enorm ausgeweitet wurden. Der Campus in Stöckheim expandierte und veränderte vollständig sein Gesicht. Mehr noch: An der Zahl der wissenschaftlichen Publikationen und ihrer Qualität ist vieles messbar. Heinz spricht von einer Verdopplung der Quantität und einer Vervierfachung der Qualität. Das Drittmittelaufkommen habe sich verdoppelt.

Dirk Heinz zum Abschied als wissenschaftlicher Geschäftsführer: „Das HZI geht einen guten Weg, da bin ich sicher“

Die bereits von seinen Vorgängern Rudi Balling und Jürgen Wehland eingeleitete Transformation zum Zentrum der Infektionsforschung mit internationaler Sichtbarkeit wurde mit großem Erfolg umgesetzt. Dass es auch die Corona-Pandemie war, die dies in spektakulärer und bislang beispielloser Weise sichtbar machte, gehört zu jenen Entwicklungen, die das Braunschweiger Helmholtz-Zentrum in Atem hielten, ihm aber zugleich auch einen unerhörten Popularitätsschub bescherten.

Mit allen Konsequenzen: Die HZI-Forscher waren in einer der kritischsten Phasen der Gesellschaft mit Lockdowns und hohen Infektionszahlen nicht nur Politikberater und Wissenschaftserklärer, sondern gerieten zwangsläufig auch ins Visier von Corona-Leugnern und Impfgegnern. Alles in allem aber eine Bewährungsprobe, die grandios bestanden wurde, nun aber auch weitere Ansprüche auf noch einmal höherem Niveau weckt.

„Natürlich wünscht man sich so eine Pandemie nicht herbei, doch es ist die Herausforderung überhaupt. Und diese haben wir genutzt und tatsächlich auch als Chance begriffen“, sagt Dirk Heinz. Allen am HZI könne man da nur dankbar sein. Ein „Thank you“, so stand es jetzt in großen Lettern bei Dirk Heinz’ letzter Betriebsversammlung an der Wand, gilt natürlich auch dem scheidenden wissenschaftlichen Geschäftsführer selbst. „Das HZI geht einen guten Weg, da bin ich sicher“, sagt er zum Schluss.

