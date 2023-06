Braunschweig Das Wochenende, an dem zahlreiche Veranstaltungen in der Region stattfinden, beginnt mit viel Regen. Wie das Wetter konkret wird, erfahren Sie hier.

Am Donnerstag, 22. Juni, standen Teile Braunschweigs unter Wasser. So auch die Fußgängerzone.

Wetter Wieder Dauerregen in der Region Braunschweig: So wird das Wetter

Der Himmel ist grau, die Wolken sind regenverhangen. Der Freitag beginnt in der Region Braunschweig-Wolfsburg mit viel Regen. Wie nass das Wochenende wird, an dem zahlreiche Veranstaltungen wie der 85. Stadtgeburtstag in Wolfsburg, das Altstadtfest in Salzgitter und das Peiner Freischießen stattfinden, verraten wir hier:

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat im Gegensatz zu vergangener Woche keine Unwetterwarnung für unsere Region herausgegeben. Vereinzelt kann es zwar zu Gewittern in Deutschland kommen, diese treten aber nicht großflächig, sondern nur lokal auf. In Braunschweig fällt am Freitag bis 11 Uhr etwa Regen bei Temperaturen von rund 15 Grad. Am Nachmittag bleibt es bewölkt, die Temperaturen pendeln sich zwischen 16 und 20 Grad Celsius ein. Ähnlich ist es auch in Wolfsburg und in den umliegenden Landkreisen Wolfenbüttel, Peine, Helmstedt und Gifhorn. In Salzgitter soll es am Nachmittag wieder zu anhaltenden Schauern kommen.

So wird das Wetter am Samstag

Laut DWD gibt es am Samstag keine signifikanten Wettererscheinungen. Laut Wetter.com startet der Samstag bedeckt mit Temperaturen um die 14 Grad Celsius. Im Laufe des Tages fällt erneut Regen. Auch in Wolfsburg fällt am Nachmittag und Abend Regen, die Sonne wird kaum zu sehen sein. In Salzgitter ist es am Abend bewölkt, nachdem am Nachmittag bereits anhaltenden Schauer über die Stadt gezogen sind.

Die Wetteraussichten für Sonntag

Am Sonntag hört es in der Region Braunschweig-Wolfsburg auf zu regnen. Die Temperaturen bewegen sich rund um 22 Grad Celsius.

