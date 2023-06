Foto: Bernward Comes / BZ

Abpumpen und Aufräumen nach dem großen Regen in der Innenstadt, Ölschlägern im Magniviertel (hier am vergangenen Freitag). Gerade Fachwerkhäuser können von Wasserschäden besonders betroffen sein.

Braunschweig Nach dem Unwetter in Braunschweig sind die Auftragsbücher des Handwerks voll. Ein Wasserschaden-Experte zeigt, was Laien tun können – und was nicht.