Braunschweig Noch ist unklar, ob der Bauschutt in den fünf Säcken asbesthaltig ist. Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Madamenweg.

Polizei Braunschweig Fünf Bauschutt-Säcke illegal in Braunschweig abgeladen

Auf dem Parkplatz des Gartenvereins „Raffteich“ sind am 20. Juni mehrere große Müllsäcke mit Bauschutt entdeckt worden. Die Braunschweiger Polizei ermittelt – und sucht Zeugen. Ob der Abfall asbesthaltig und somit gesundheitsschädlich ist, werde derzeit geprüft.

Ein 59 Jahre alter Braunschweiger hatte die Müllsäcke abends am Madamenweg gefunden. Als die fünf „Big Packs“ und die Arbeitsschutzkleidung zwei Tage später immer noch dort lagen, informierte er die Polizei. Da nicht auszuschließen war, dass sich in den Abfällen asbesthaltige Stoffe befinden, beauftragten die Beamten ein Entsorgungsunternehmen für einen fachgerechten Abtransport der Säcke.

Die aufgefundene Bekleidung stellten die Polizeibeamten sicher und veranlassten eine Probenentnahme aus den Abfällen. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgangs mit Abfällen ein.

Braunschweigs Polizei bittet um Hinweise zum Bauschutt

Die Braunschweiger Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, wer die Abfallsäcke dort abgestellt hat oder wer gegebenenfalls in letzter Zeit Renovierungsarbeiten in der Umgebung oder auch in dem benachbarten Kleingartenverein durchgeführt hat, sich bei der Polizei unter (0531) 4762516 zu melden.

