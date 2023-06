Braunschweig: Abi 2023 – Endlich fertig! Was kommt jetzt?

Braunschweig Vier Braunschweiger Abiturienten berichten von ihren Erlebnissen in der Oberstufe, vom Stress der Abiprüfungen – und was sie für die Zukunft planen.

Luis Assmann (links oben) schätzte besonders das große Gemeinschaftsgefühl in der Oberstufe. Victoria von Hausen: „Mit dem Auto während der Freistunde ins Café fahren können – das ist schon was Tolles.“ Henri Jähne (rechts oben) wird besonders der einzigartige Humor im Klassenzimmer in Erinnerung bleiben. Max Heinzelmann blickt schon gespannt auf sein Lehramtsstudium, das im Herbst startet.

Es ist wieder so weit: Die Stifte sind gefallen und 13 Jahre Schule gehen dem Ende zu. Nach Angaben der Stadtverwaltung können circa 1400 Schülerinnen und Schüler in Braunschweig jetzt ihre lang ersehnten Abiturzeugnisse entgegennehmen. Wir stellen vier Abiturienten des Jahrgangs vor und sprechen über Highlights und Herausforderungen der Oberstufe, über die Erlebnisse der Abiturprüfungen und über die Frage: Was kommt als Nächstes?

Luis Assmann plant ein duales Studium in der Wirtschaftsinformatik

Luis Assmann (19 Jahre) hat sein Abi an der Sally-Perel-Gesamtschule absolviert. Ihm bleiben besonders die guten Gespräche und das große Gemeinschaftsgefühl während der Oberstufe in Erinnerung, berichtet er. Dazu kommen die vielen Freiheiten des Erwachsenseins: „Besonders während der Kursfahrten und Ausflüge hatten wir eine viel größere Unabhängigkeit, weil wir volljährig sind“, meint er.

Schwierig sei anfangs die Gewöhnung an die individuellen Erwartungen der Lehrer gewesen, außerdem auch die große Menge an Themen. „Anstelle von sechs Themen für Biologie bin ich eher für eine Verkürzung auf drei oder vier Themen, die dafür intensiver gelernt werden“, schlägt er vor. Die Abiturprüfungen seien aber machbar gewesen. Jetzt gilt sein voller Fokus seiner Zukunft: Er plant, ein duales Studium in der Wirtschaftsinformatik zu absolvieren, am liebsten bei einem Automobilunternehmen.

Victoria von Hausen: Studium der Kunstgeschichte und der Archäologie

Victoria von Hausen stimmt Luis in vielen Punkten zu. Sie ist ebenfalls 19 Jahre alt und fest geplante Teilnehmerin bei der Abientlassung der Neuen Oberschule. Auch sie habe es zunächst schwierig gefunden, die Ansprüche der Lehrer richtig einzuschätzen, sagt sie. Und sie habe zunächst gezweifelt, ob sie die richtigen Prüfungsfächer gewählt hatte. Rückblickend ist sie jedoch sehr zufrieden mit ihrer Fachwahl und hält besonders die vielen Freiheiten des Erwachsenseins für ein persönliches Highlight der Oberstufe: „Mit dem Auto während der Freistunde ins Café fahren können – das ist schon was Tolles“.

Die Abiprüfungen stellten für Victoria keine Mutprobe dar, wie sie sagt, vor allem die Klausuren des Vorabiturs im vorletzten Semester hätten sie gut vorbereitet. Sie wünscht sich jedoch für zukünftige Jahrgänge eine kürzere Prüfungszeit. „Sechs Stunden sitzen machen sich dann doch bemerkbar“, meint sie. Ihr Plan für die Zukunft ist, ihr Hobby „Kunst“ zum Beruf zu machen. Zunächst steht im Herbst ein sechswöchiges Gap-Year-Programm in London an, in dem sie Einblicke in das Feld des Kunstmanagements bekommt, bevor sie ihr Studium der Kunstgeschichte und der Archäologie in Halle beginnt.

Max Heinzelmann: Studium der Mathematik und Informatik auf Lehramt

Max Heinzelmann, Abiturient der Ricarda-Huch-Schule, möchte hingegen in der Region bleiben. Für den 18-Jährigen hat die Oberstufe eine Menge besonderer Momente geboten, darunter die Mottowoche. „Das war wie ein letztes Event, bei dem alle gemeinsam die Schule verlassen – ein besonderes Erlebnis.“ Er habe auch die Teilnahme am Erasmus-Projekt genossen, das von der Schule angeboten wird und über das er Gleichaltrige aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn kennengelernt hat.

Die neue „personelle“ Zusammensetzung in den Oberstufenkursen sei für ihn zunächst eine Umgewöhnung gewesen, aber er habe die Mitschüler der Kurse schnell kennengelernt und auch neue Freunde gefunden. Künftigen Abiturienten rät er dazu, sich vor den Prüfungen einen Plan zu machen, wann man was lernt, und vor allem schwierige Aufgaben erst einmal beiseitezulegen. „Wenn du dich an den ‚Monsteraufgaben‘ festbeißt, verlierst du eventuell nicht nur dort Punkte, sondern auch bei den anderen Aufgaben, für die du dann später keine Zeit mehr hast“, sagt Max, denn er hatte das selbst auf die harte Tour lernen müssen.

Was nach dem Abitur kommt, stand für ihn schon früh fest: Lehrer werden! Im Oktober beginnt er sein Studium der Mathematik und Informatik auf Lehramt in Hannover und behält sich auch die Möglichkeit eines Auslandssemesters in Skandinavien vor.

Henri Jähne: Jura-Studium, danach Karriere als Diplomat

Das Ticket ins Ausland klingt auch für Henri Jähne nach einer interessanten Option. Der 19-jährige Abiturient blickt gerne auf die vielen schönen Erinnerungen der Oberstufe auf der Neuen Oberschule zurück, die er neun Jahre lang besucht hat. Hierbei stechen besonders die lustigen Momente und der besondere Humor im Klassenzimmer heraus, die es seiner Meinung nach so nur in der Schule gibt: „Es herrscht dieses gewisse Gemeinschaftsgefühl, weil man immer eine gemeinsame Ebene hat, auf der man sich befindet“.

Als Schattenseite der Oberstufe empfand er allerdings die Tatsache, dass man sich auf manche Kurse einlassen musste, die man eigentlich gar nicht belegen wollte. Außerdem erwähnt er den Stress während der Vorabi- und der Abiphase. Bei der Abiphase hebt er aber positiv hervor, dass man sich die Zeit einteilen konnte, da es keinen regulären Unterricht mehr gab. So habe er sich gut selbst organisieren und strukturiert für die Prüfungen lernen können.

Und das Ticket ins Ausland? Das soll eventuell diesen Oktober eingelöst werden, wenn es mit dem Jura-Studium losgeht. Als Zielorte gelten Göttingen oder Berlin, bisher hat er sich noch nicht entschieden. Aber: „Es ist schon lange ein Traum von mir gewesen, in den USA zu studieren. Deswegen strebe ich auf jeden Fall ein Auslandssemester dort an.” Sein langjähriges Berufsziel ist es, Diplomat zu werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de