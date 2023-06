Hunderte Muslime in Braunschweig feiern Opferfest

So feiern hunderte Muslime in Braunschweig das Opferfest

An der Millenium-Halle haben am Mittwoch Hunderte Braunschweiger Muslime das Opferfest (Eid al Adha) gefeiert, das bedeutendste Fest des Islam. Der Rat der Muslime in Braunschweig hatte erstmals dazu eingeladen, außerhalb der Moscheen gemeinsam das Festgebet zu verrichten und das Fest zusammen zu begehen.

„Dieses Zeichen der Gemeinsamkeit ist in dieser Form in Niedersachsen eventuell einzigartig, zumindest sehr selten“, so Saban Yabas, der Vorsitzende des Rates der Muslime. Schon am frühen Morgen war es mit Grußworten und einem gemeinsamen Gebet losgegangen. Anschließend konnten alle miteinander essen und ins Gespräch kommen.

Das Opferfest dauert in diesem Jahr noch bis Sonntag, 2. Juli. Viele Muslime auf der ganzen Welt schlachten zu diesem Fest ein Opfertier. Das Ritual erinnert an das in Koran und Bibel erwähnte Opfer Ibrahims (Abrahams), der bereit war, auf Geheiß Gottes seinen Sohn zu opfern. Die Muslime feiern, dass Gott dieses Opfer nur als Glaubensprüfung auferlegte und den Sohn schließlich in seiner Barmherzigkeit rettete. red

