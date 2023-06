Brandstifter in Braunschweig gesucht

Braunschweig Die Polizei startet einen Zeugenaufruf, nachdem vor wenigen Tagen ein Auto in der Straße „Am Anger“ in Brand gesetzt wurde.

Ein Unbekannter hat in der Straße „Am Anger“ am 24. Juni gegen 23.30 Uhr einen schwarzen Seat in Brand gesteckt. Wie die Polizei berichtet, wurde das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Ölper gelöscht.

Durch das Feuer erlitt der Wagen einen wirtschaftlichen Totalschaden. Durch die Polizei wurde der Tatort aufgenommen, es wurden Spuren gesichert und Zeugenbefragungen durchgeführt.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich unter (0531) 476 2516 beim Kriminaldauerdient zu melden. red

