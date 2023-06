Braunschweig In der Braunschweiger Adolfstraße steht ein Dachgeschoss in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter im Einsatz.

Blaulicht Braunschweig Dachgeschossbrand mit Menschenleben in Gefahr in Braunschweig

Die Flammen haben bereits auf die Dachgeschoss- sowie die Nachbarwohnung übergegriffen. Als die Einsatzkräfte gerade unter Atemschutz das Gebäude betreten wollten, kam ihnen aus dem Rauch der Wohnungsinhaber entgegen. Er konnte sich noch rechtzeitig und eigenständig aus dem Gebäude retten und wird nun vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

