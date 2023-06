Anschlussstelle Braunschweig-Melverode Ende Juni wieder frei

Nach Fertigstellung des Ersatzneubaus über die Autobahn 36 / Bundesstraße 4 erfolgt die Verkehrsfreigabe am Freitag, 30. Juni, im Laufe des Tages, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Dienstag mitteilte. Somit ist die Auffahrt auf die A36 / B4 mit Fahrtrichtung Braunschweig-Zentrum wieder von der Leipziger Straße möglich.

Wie die Behörde weiter mitteilte, erfolgen im Bereich des Brückenbauwerkes bis voraussichtlich Mitte Juli noch Restarbeiten. Unter anderem wird für den Wiedereinbau der Lärmschutzwand auf der A36 / B4 in Fahrtrichtung Wolfenbüttel eine einspurige Verkehrsführung notwendig. Hierzu wird die Landesbehörde nochmal gesondert informieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgen noch Pflanz- und Begrünungsarbeiten im Herbst 2023.

4,7 Millionen Euro für Neubau der Brücke in der Anschlussstelle Braunschweig-Melverode

Die Bauarbeiten hatten im Januar 2022 begonnen und konnten planmäßig durchgeführt werden. Die Kosten des Ersatzneubaus und der damit einhergehenden Anhebung der Fahrbahn vom Kreisverkehr bis zur Brücke belaufen sich auf rund 4,7 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind laut Behörde grundsätzlich möglich.

