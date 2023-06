Braunschweig: Café „Fräulein Wunder“ feiert 10-jähriges Bestehen

Linda Grimm ist Gründerin des Frühstückscafés „Fräulein Wunder“ in der Ratsbleiche in Braunschweig.

Frühstückcafé mit Selbstgebackenem – dafür steht das „Fräulein Wunder“ in der Ratsbleiche in Braunschweig. Inhaberin Linda Grimm übernahm das ehemalige „Café Grec“ vor mittlerweile zehn Jahren zusammen mit ihrer Schwägerin und ihrer Mutter. Alle drei kündigten nach und nach ihre alten Jobs und so ist das „Fräulein Wunder“ heute ein echter Familienbetrieb.

Bereits Anfang Juni feierten die drei und die insgesamt 20-köpfige Belegschaft – die meisten davon studentische Aushilfen – das Jubiläum. Auf der Karte zum Jubiläumsfrühstück stand auch eine Prosecco-Flatrate. „Ich gebe zu, dass auch unser Team an dem Tag eine kleine Prosecco-Laune hatte“, sagt Grimm lachend als Gast in unserem Braunschweig-Podcast „Yes BS“.

Dass das „Fräulein Wunder“ sich über die Jahre zu einem Café mit dem Schwerpunkt aufs Frühstück entwickelte, war nicht bloß der Backkünste ihrer Familie zu verdanken – Brötchen, Bagel und mehr backen sie selbst. „Am Anfang wollten wir ein Café aufmachen, das den ganzen Tag geöffnet hatte. Wir haben dann schnell gemerkt, dass das sehr anstrengend ist und auch wirtschaftlich keinen Sinn ergibt“, so Grimm. Die heute 37-Jährige kam als Quereinsteigerin aus dem Marketing, studierte BWL an der Welfenakademie. „Durch den Hintergrund bin ich sehr rational, ich schaue auf die Zahlen und wenn abends tote Hose ist, dann haben wir da auch nicht geöffnet.“

Frühstück per Lieferplattform, abends Köche aus der Sternegastronomie

Durch den betriebswirtschaftlichen Blick blieb Grimm auch stets offen dafür, das Konzept ihres Geschäfts an die Gegebenheiten anzupassen. Während der Corona-Zeit sicherte dies zeitweise den Betrieb. „Ich hatte sowieso ein Konzept für Bestellungen zur Abholung entwickelt, damit konnten wir dann ruckzuck starten“, erinnert sie sich. Seit kurzem lässt sie Frühstückspakete von „Fräulein Wunder“ auch über den Online-Lieferdienst „Wolt“ ausliefern, als eines der ersten lokalen Partnerunternehmen der Plattform.

Schon davor richtete das Café ein Buchungssystem für Reservierungen ein. Das wird rege genutzt, nicht selten ist das „Fräulein Wunder“ vorab ausgebucht. „Wir bekommen pro Tag oft über 40 Anfragen“, so Grimm. Schwägerin Nadine Heidekorn hat diese stets im Blick.

Das Team vom Café Fräulein Wunder, Gründerin Linda Grimm (Mitte in weiß) beim Jubiläumsfrühstück. Insgesamt umfasst die Belegschaft des Frühstückscafés 20 Personen, die meisten sind studentische Aushilfen. Foto: Fräulein Wunder

Unter dem Namen „Fräulein meets Chef“ (zu Deutsch: Fräulein trifft Chefkoch) finden im Café seit vergangenem April auch spezielle Abendessen statt: Zwei Köche aus der Küche einer Sterngastronomie bereiten dabei Fünf-Gänge-Menüs für eine erlesene Anzahl Gäste vor. Kann das in der Küche eines Cafés funktionieren? „Das hat ganz gut geklappt, auch wenn die Jungs etwas Stress beim Anrichten hatten. Da wird ja mit Pinzette gearbeitet und alles muss perfekt drapiert sein.“ Grimm will das Format deswegen unbedingt wiederholen, mit ein paar Anpassungen wie einer Wärmebrücke in der Küche, eine Art Tisch mit Infrarot-Wärmelampen, die das Essen warmhalten und so mehr Zeit beim Anrichten ermöglichen.

„Fräulein Wunder“-Betreiberinnen testeten die Grenzen ihrer Backkünste

Mittlerweile hat das Frühstückscafé von Donnerstag bis Sonntag von morgens bis in den frühen Nachmittag geöffnet. „Viele denken, wir sind die restlichen Tage faul und haben frei, aber das stimmt natürlich nicht“, so Grimm. Denn vor der Eröffnung liegt die Vorbereitung. An Tagen mit viel Kundschaft, etwa dem Muttertag, backt das Team, allen voran Grimms Mutter Elvira, gerne einmal über 700 Brötchen. „Sie ist auch diejenige, die so lange mit dem Teig experimentiert hat, bis er richtig gut geworden ist.“ Was an Gebäck auf die Karte kommt, soll nicht bloß handgemacht sein, sondern auch den eigenen Qualitätsansprüchen genügen. „Oft fragen uns die Kunden nach Croissants, aber wir stehen dazu, dass wir Croissants einfach nicht gut genug hinbekommen“, sagt Grimm und lacht. Deshalb gibt es stattdessen Scones, ein schottisches Teegebäck, das ebenso mit Marmelade und Ähnlichem gegessen wird.

