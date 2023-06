Braunschweig: Autofahrer flieht vor Polizei – und baut Unfall 

Braunschweig Der 37-Jährige fuhr selbst nach einer Kollision am Braunschweiger Sackring weiter. Die Polizei holte ihn auf der A391-Zufahrt aus dem Wagen.

Die Braunschweiger Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Samstag einen 37-Jährigen verfolgt. Dieser war vor den Beamten geflüchtet. (Symbolbild)

In Braunschweig ist am Samstag ein 37 Jahre alter Mann vor der Autobahnpolizei geflüchtet und hat am Sackring einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Funkstreifenbesatzung den Autofahrer gegen 1.30 Uhr kontrollieren wollen.

Noch bevor die Beamten dem Opel-Fahrer signalisieren konnten, anzuhalten, beschleunigte der Mann stark und fuhr „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ auf der Münchenstraße stadteinwärts. Am Cyriaksring angelangt, missachtete er dort eine rote Ampel und bog nach links in Richtung Altstadtring ab.

„Erst hier konnten die Beamten dem Fahrzeugführer Haltezeichen geben“, berichtet die Polizei. „Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrer seine Flucht mit teilweise über Tempo 100 fort.“

Kolission am Sackring: Flüchtender Autofahrer prallt mit 28-Jähriger zusammen

Auf dem Sackring kollidierte er dann mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen, die in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Das Fahrzeug der 28-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der nachfolgende Funkstreifenwagen wurde durch Trümmerteile ebenfalls beschädigt.

Der 37-Jährige setzte seine Fahrt trotzdem über den Ring, die Celler Straße in Richtung Autobahn 392 fort. „Die nachfolgende Funkstreifenbesatzung bemerkte nun starken Funkenflug unter dem Fahrzeug des Flüchtenden“, heißt es weiter. Zudem verringerte sich, vermutlich wegen der entstandenen Unfallschäden, die Geschwindigkeit des Wagens, sodass dieser in der Zufahrt zur A391 zum Stehen kam.

Die Polizisten holten den Mann aus dem Fahrzeug und nahmen ihn widerstandslos fest. Am Fahrzeug des 37-Jährigen befanden sich unterschiedliche Kennzeichen, die nicht für den Opel ausgegeben waren. Zudem war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Mit dem Opel und dem Kennzeichen wurde zuvor ein Tankbetrug begangen

Bei dem verursachten Unfall wurde niemand verletzt. Beide betroffenen Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig.

Die Kennzeichen sowie der Opel des 37-jährigen Braunschweigers wurden sichergestellt. Bei dem Mann wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Wie sich später herausstellte, wurde mit dem Opel und den daran befindlichen Kennzeichen vor kurzer Zeit ein Tankbetrug begangen.

In Summe erwarten den 37-Jährigen diverse Verfahren, unter anderem wegen illegalem Straßenrennen, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Urkundenfälschung, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln.

