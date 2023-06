Sommerfest im Freibad Bürgerpark in Braunschweig

Braunschweig Stadtbad GmbH ist 90 Jahre alt geworden und lädt am Samstag zum großen Fest ein. Was die Gäste erwartet und welcher Eintrittspreis fällig ist.

Am 4. Dezember 2022 jährte sich die Gründung der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH zum 90. Mal. Aus diesem Anlass findet im aktuellen Jubiläumsjahr der städtischen Tochtergesellschaft am Samstag, 1. Juli, ein großes Sommerfest im Freibad Bürgerpark statt. Los geht es um 10 Uhr mit einem Kinderprogramm: Kletterwand, Bogenschießen und verschiedene andere Sportarten bis hin zu Quidditch werden mit Unterstützung des Stadtsportbundes angeboten und können kostenlos ausprobiert werden.

Auch wenn der neue Kleinkinder-Planschbereich am 1. Juli aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht in Betrieb sein wird, kündigt die Stadtbad GmbH auch für die kleinen Gäste ein buntes Programm an: Hüpfburgen, Entenangeln und viele weitere Kinderspiele laden zum Mitmachen ein.

Freibad Bürgerpark: Turmspring-Wettbewerb und Comedy mit Rudi Schaluppke

„Beim Turmspring-Wettbewerb kann sich am Nachmittag jeder Gast unter Beweis stellen“, heißt es in der Pressemitteilung. Pirat Jack Sparrow versucht mithilfe der Gäste, den auf dem Stadtbad liegenden Fluch zu lösen, und als Ausklang und zugleich Bühnenhighlight präsentiert Comedian Bademeister Rudi Schaluppke ab 18 Uhr sein aktuelles Programm „Chlorreiche Tage“.

Alle Infos sowie das vollständige Programm sind zu finden unter www.stadtbad-bs.de/90jahre.

Parallel richtet die Volkshochschule Braunschweig am 1. Juli einen Tag der offenen Tür mit verschiedenen kostenlosen Schnupperangeboten aus. Dies findet im VHS-Gesundheitszentrum statt, das sich in den Räumlichkeiten der Stadtbad GmbH in der Nimes-Straße befindet.

Wer sein Ticket online bucht, kommt am Samstag zum Normalpreis ins Freibad Bürgerpark

Am Veranstaltungstag gelten im Freibad Bürgerpark teilweise Sonderpreise: Erwachsene zahlen 6,20 Euro, ermäßigt 5,20 Euro (statt 5,20 Euro bzw. ermäßigt. 4,20 Euro). Hinweis: Wer sein Ticket im Onlineshop der Stadtbad GmbH löst, zahlt einen Euro weniger, also den normalen Eintritt, und spart sich auch die Freibadschlange, da die Tickets direkt am Drehkreuz eingelöst werden können. Feierabendtarife stehen am Veranstaltungstag nicht zur Verfügung. red

