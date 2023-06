Große Büssing-Ausstellung mit Fahrzeugtreffen in Braunschweig

So wirbt der Verein „Heinrich Büssing – Technik und Geschichte“ für die Jubiläumsveranstaltung am 1. und 2. Juli in Braunschweig.

Der Verein „Heinrich Büssing – Technik und Geschichte“ lädt am Wochenende 1. und 2. Juli zur großen Jubiläumsveranstaltung auf den Schützenplatz ein. Gäste können sich auf viele Informationen über das Leben und das Werk von Heinrich Büssing sowie der Büssing Automobilwerke freuen – und auf ein internationales Büssing-Fahrzeugtreffen. Es gibt ein Programm für die ganze Familie. Der Anlass: 180 Jahre Heinrich Büssing – 120 Jahre Büssing Nutzkraftwagenbau.

Dr.-Ing. E.h. Heinrich Büssing, Ehrenbürger der Stadt Braunschweig, war Ende 19. Jahrhunderts/Anfang des 20. Jahrhunderts einer der Mobilitätspioniere in Deutschland und darüber hinaus. Er begann als Schmied und war am Ende seines Lebens im Alter von 86 Jahren ein Industrieller mit Weltruf. Erst sehr spät, im Alter von 60 Jahren, gründete Heinrich Büssing sein Unternehmen „Heinrich-Büssing-Spezialfabrik für Motorwagen und Motoromnibusse“ und war damit einer der Pioniere in diesem Bereich und errang durch seine technischen Innovationen international großes Ansehen. Das Unternehmen ging 1971 in MAN auf und der MAN-Löwe stammt von Büssing. „So ist Büssing und der Braunschweiger Löwe noch heute in aller Welt zu Hause“, betonen die Veranstalter.

Die Ausstellung auf dem Braunschweiger Schützenplatz öffnet jeweils 10 Uhr

In der Ausstellung sind mehr als 60 Fahrzeuge zu sehen. Die Interessengemeinschaft Historischer Güterverkehr aus Hamburg wird eine alte Verladeaktion darstellen. Vereinsmitglied Alber Kierchner zeigt eine große Büssing-Dioramen- und Modellautoausstellung. Außerdem können die Besucher ein neues Büssing-Jubiläums-Sondermodell (Wiking) bestaunen, das von „Region im Modell“ in Braunschweig produziert und verkauft wird. Am Sonntag wird ein Busshuttle zum Geburtshaus von Heinrich Büssing in Nordsteimke angeboten.

Die Ausstellung öffnet an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr und endet am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Für Fotografen gibt es an beiden Tagen eine Fotostunde, von 9 bis 10 Uhr, hier kostet der Eintritt 10 Euro. Der Verein empfiehlt die Anfahrt mit dem ÖPNV (Straßenbahnlinien 1 und 2, Haltestelle Schützenplatz) oder per Fahrrad. Weitere Informationen sind auf der Vereinsseite im Internet zu finden: www.buessing-verein.de. red

Büssing-Drehleiter im Büssing-Stammwerk in Braunschweig. Foto: HB-TGe.V. Jens Winnig

