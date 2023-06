Polizei ermittelt: Betrug in Braunschweiger Corona-Testzentren?

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Abrechnungsbetruges in zwei Corona-Testzentren in Braunschweig. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, führte die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag, 22. Juni, drei Durchsuchungen durch.

Der Einsatz konzentrierte sich demnach im Wesentlichen auf das Wohnhaus und die Geschäftsräume des 34-jährigen Betreibers. Dem Beschuldigten werde vorgeworfen, im Zeitraum von Januar bis Mai 2022 gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) falsche Angaben zur Anzahl der getesteten Personen getätigt zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen soll er einen Betrag von über 900.000 Euro von der KVN erhalten haben, von dem ein erheblicher Anteil zu Unrecht ausgezahlt worden sein dürfte.

Polizei und Spürhund stellen Waffen sicher

Die Polizei beschlagnahmte unter anderen beweisrelevante Unterlagen, Bargeld, einen Pkw, Pistolenpatronen, ein Blaulicht, einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock. Ein Banknotenspürhund war ebenfalls im Einsatz, der vor allem Bargeld ausmachte. Außerdem wurden fünf Girokonten beschlagnahmt und ein Vermögensarrest über den gesamten Auszahlungsbetrag der KVN vom AG Braunschweig angeordnet und vollstreckt, informierte die Polizei.

