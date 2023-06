Braunschweig Beim Kirchentag in Nürnberg war auch die Jugendkantorei der Domsingschule in Braunschweig dabei. Das haben die Jugendlichen erlebt.

Evangelischer Kirchentag in Nürnberg So war es für Braunschweiger Jugendliche beim Kirchentag

„Jetzt ist die Zeit“ – unter diesem Motto haben sich fast 100.000 Menschen beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg getroffen, der größten christlichen Plattform Deutschlands. Hier konnten sie viele Menschen kennenlernen, Fragen der Zeit diskutieren, Ausstellungen und Konzerte besuchen, gemeinsam Gottesdienste feiern. In zwei Reisebussen, organisiert von der Propstei Braunschweig, sind Teilnehmer aus Braunschweig zum Kirchentag gefahren: einige Familien sowie Mitglieder der Evangelischen Jugend und der Jugendkantorei der Domsingschule. So wie Jan, Till, Martin und Lars.

Die vier Jungen erzählen vor ihrer wöchentlichen Chorprobe begeistert von ihrem mehrtägigen Aufenthalt in Nürnberg. Sie berichten von Musicals, Theater- und Museumsbesuchen, Konzerten, Diskussionsrunden, einer Bibelarbeit mit dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister, aber vor allem von der unvergleichlichen Atmosphäre in der Stadt, die geprägt war von Tausenden Besuchern mit grün-gelben Schals und T-Shirts.

„Wir sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen“, erzählt der 19-jährige Jan, der bereits beim Kirchentag in Berlin dabei war. „Die Leute waren total offen und freundlich und viele haben uns ihre Hilfe angeboten“, ergänzt Martin. Der 15-Jährige war ebenso wie Till und Lars zum ersten Mal bei einem Kirchentag. Lars schwärmt von einem Mitmachkonzert: „Das war super beeindruckend. Es kamen 500 Leute und es hat doch geklappt.“ Ebenso unvergesslich: der Eröffnungsgottesdienst mit Tausenden Besuchern und zahlreichen Blechbläsern auf dem Nürnberger Hauptmarkt.

Zu Gast bei einer Diskussion zwischen Robert Habeck und der Letzten Generation

Begleitet wurden die Mitglieder der Jugendkantorei von Domkantorin Elke Lindemann. Sie hat sich gefreut, dass so viele Jüngere mit zum Kirchentag nach Nürnberg gefahren sind, „denn sie können die Idee weitertragen und andere begeistern.“ Für die Jugendlichen sei die dort erlebte Gemeinschaft ganz wichtig, außerdem sei es motivierend, andere Chöre zu hören und die Atmosphäre bei einem Kirchentag zu erleben.

Geschlafen haben die Jugendlichen in einer Schule, auf Isomatten oder Luftmatratzen. An jedem Abend haben sie überlegt, welche Aktionen sie gemeinsam unternehmen. Doch auch Alleingänge waren möglich. So hat Jan eine Veranstaltung über Feminismus besucht, andere haben eine Diskussion zwischen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit Mitgliedern der „Letzten Generation“ über die Klebeaktionen verfolgt.

Auftakt zur Konzertreise Das Auftakt-Konzert einer Konzertreise der Jugendkantorei der Domsingschule nach Tschechien findet am Sonntag, 2. Juli, um 19 Uhr im Braunschweiger Dom statt. Die Jugendkantorei singt Psalm-Vertonungen aus fünf Jahrhunderten, begleitet von Kantor Robin Hlinka an der Orgel, die Leitung hat Domkantorin Elke Lindemann. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Einen eigenen Auftritt hatte die Jugendkantorei der Domsingschule in Nürnberg allerdings nicht. Die Zeit für Proben war zu knapp, schließlich fährt die Jugendkantorei bereits am 6. Juli nach Tschechien zu einer zehntägigen Konzertreise. Aber möglicherweise klappt das beim nächsten Kirchentag 2025 in Hannover.

