Es gibt wieder einen Bürgerbrunch in Braunschweig

In diesem Jahr wird die Braunschweiger Bürgerstiftung 20 Jahre alt. Aus diesem Anlass lässt die Stiftung den beliebten Bürgerbrunch einmalig wieder aufleben – dieses Mal rund um die Magnikirche.

Der Bürgerbrunch hat in Braunschweig Tradition. 2005 fand er auf Initiative der Bürgerstiftung zum ersten Mal statt, und dann ging es alle zwei Jahre weiter, zuletzt alle drei Jahre, insgesamt sechsmal bis 2018. Jeweils rund 10.000 Menschen kamen zum Frühstück unter freiem Himmel zusammen. In der ganzen Innenstadt wurden Bierzeltgarnituren aufgestellt, und die Bürger brachten alles mit – von der Tischdeko bis zur Marmelade. Außerdem gab es ein Bühnenprogramm mit bis zu 200 Künstlern.

Braunschweiger Bürgerbrunch war für viele Städte Vorbild

Über die Jahre kamen mehr als 200.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Das Geld floss in viele soziale Projekte der Bürgerstiftung wie die „Leseförderung“ an Kitas und Schulen oder das Projekt „Faustlos“ zur Gewaltprävention in Kitas und Grundschulen. Für den Bürgerbrunch wurde die Bürgerstiftung sogar vom Bundesverband Deutscher Stiftungen mit dem „Kompass“-Preis ausgezeichnet. Andere Städte nahmen sich Braunschweig zum Vorbild, und auch in Braunschweig selbst gab es etliche „Nachahmer“ in den Stadtteilen. Das Aus im Jahr 2018 begründete die Bürgerstiftung damit, dass die aufwendige Organisation und Logistik nicht mehr zu stemmen sei.

Nun steht also ein einmaliges Wiederaufleben des Bürgerbrunchs bevor, und zwar am Sonntag, 17. September, von 11 bis 16 Uhr. „Bringen Sie Ihre gepackten Picknickkörbe mit auf den Magnikirchplatz. Wir sorgen für ein buntes Programm!“, kündigen Günther Knorr, Susanne Hauswaldt, Sabine Held-Brunn und Thomas Schebesta vom Vorstand an. „Musikalisch erwarten Sie die Swinging Sixties, Herzen in Terzen, die Hobbits und die Pipes and Drums of Brunswiek.“ Auf dem Platz tummeln sich außerdem Ballon- und Zauberkünstlerinnen und -künstler, Nachtwächter Hugo und weitere Überraschungsgäste. „Wir freuen uns auf einen beschwingten Jubiläums-Bürgerbrunch mit Ihnen!“

Bürgerbrunch: Tickets für vier oder acht Personen

Wer Interesse hat, kann entweder ein einzelnes Ticket und damit einen halben Tisch für vier Personen buchen oder zwei Tickets und damit einen gesamten Tisch für acht Personen. Die Ticketbuchung ist hier möglich. Am Tag des Bürgerbrunchs erhalten die Gäste mit ihrem gebuchten Ticket pro Sitzplatz ein Papier-Tischset, das dann als „Eintrittskarte“ gilt. Das Parken ist ab 9 Uhr in der Tiefgarage Magni (Einfahrt Georg-Eckert-Straße) möglich. Sie wird extra an diesem Sonntag geöffnet sein. Die Ausfahrt ist auch außerhalb der Öffnungszeiten mit gültigem Parkticket möglich: Der 24-Stunden-Eingang befindet sich in der Einfahrt.

