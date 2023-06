Volkswagen Braunschweig: Sie laufen und laufen und laufen ...

Ein standortübergreifendes Volkswagen-Laufevent feierte jetzt Premiere: der „Health.Care.Run“. VW-Beschäftigte in aller Welt laufen dabei für einen guten Zweck.

Starke Mannschaft: Beschäftigte von VW Braunschweig am Start beim „Health.Care.Run.“ Foto: Volkswagen Braunschweig

Zum ersten Mal fand also in diesem Jahr ein weltweiter Charity-Lauf auch bei Volkswagen im Werk Braunschweig statt. Dort sind am Samstag, 17. Juni, 82 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. Gemeinsam erliefen sie laut einer Pressemitteilung von VW Braunschweig stolze 906 Kilometer.

Auf Basis der addierten Gesamtkilometer, die die Beschäftigten beim „Health.Care.Run.“ erlaufen, wird Volkswagen laut Mitteilung eine Spende berechnen. Sie kommt dem Projekt „a chance to play“ zugute.

Gefördert werden von Volkswagen die Gewaltprävention sowie Lern- und Bildungsangebote

Dieses Projekt richtet sich an benachteiligte Kinder und Jugendliche im Umfeld der Volkswagen-Standorte und fördert besonders die Gewaltprävention sowie Lern- und Bildungsangebote.

Alle Braunschweiger hätten Höchstleistungen gezeigt, so VW Braunschweig. Ganz besonders erwähnenswert seien aber diese Läufer mit ihren Ergebnissen: Frederik Anspach legte eine Strecke von 19 Kilometern zurück, Fabian Bauer und Reinhold Bayer lagen mit 18 Kilometern knapp dahinter, 17 Kilometer erliefen Max Reulecke und Jorris Voigt.

Werkleiter Martin Schmuck sagte: „Ein ganz besonderer Dank gilt allen, die diese Veranstaltung unterstützt und organisiert haben. Ein Klasse Job. Und an alle Läufer: Danke für Euren Einsatz.“

Auf die erlaufenen 906 Kilometer zugunsten des Projekts „a chance to play“, mithin eine tolle Leistung, könnten alle stolz sein, so Martin Schmuck.

Rund 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Volkswagen liefen am Samstag auch durch das VW-Werk in Wolfsburg. Gemeinsam kamen die sportlichen VW-Mitarbeiter nach Unternehmensangaben dabei auf etwa 2500 Kilometer. red.

