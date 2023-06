Diskussion über Feuerzauber der Ultras im Eintracht-Stadion

Braunschweig. Zum Stadiongeburtstag in Braunschweig machten sich einige Fans ihre eigene Party – mit ganz eigenen Regeln. Machen wir das jetzt alle so?

Spätestens um kurz vor Mitternacht ließ es sich letzten Samstag nicht mehr überhören und übersehen: Im Eintracht-Stadion, das ja schließlich gleich 100 Jahre alt werden sollte, flammte ein gewaltiges Höhenfeuerwerk auf, prasselte es Raketen und Böllerschläge. Eine knappe Stunde ging das so, wirklich prachtvoll anzuschauen, wie es auch diverse Videos der Aktion der Eintracht-Ultras in den sozialen Netzwerken belegen. Auch die Braunschweiger Polizei war auf dem Plan: Denn nun ging eine Ruhestörungsmeldung nach der anderen ein.

Ultras von Eintracht Braunschweig sorgen zum Stadiongeburtstag für bizarre Szenen

Und so kam es, wie berichtet, zu bizarren Szenen: Während drinnen im Stadion Fußballfans, die über die Zäune geklettert waren, lärmend und feuernd in den Stadiongeburtstag am Samstag hineinfeierten, stand draußen die Polizei vor verschlossenen Toren, kam nicht rein. Klug hatte die Einsatzleitung entschieden: Würde man jetzt mit den Kräften hineingehen, und die Ultras der Eintracht zur Ordnung rufen, könnte die Lage eskalieren ...

Verhältnismäßigkeit der Mittel, nennt man das. Allerdings auch Hausfriedensbruch, Ruhestörung, Abbrennen von Feuerwerkskörpern laut Sprengstoffverordnung ohne Genehmigung – ist das eigentlich in Ordnung? Ist das jetzt erlaubt, wenn man’s einfach macht? Eher ratlos zeigt sich Stadthallen-Chef Stefan Lemke, in dessen Zuständigkeitsbereich auch das städtische Stadion fällt, in dem die Eintracht Braunschweig-Ultras für Aufsehen sorgten.

Klare Kritik an Eintracht Braunschweig-Ultras: „Diese Leute haben sich nicht am Stadiongeburtstag beteiligt“

„Was sollen wir tun?“, fragt Lemke auf Anfrage der Redaktion. Zwei Ordner seien eingeteilt gewesen, die hätten wohl kaum etwas ausrichten können. Das kann man wohl sagen. Von Hunderten, die schon in dieser Nacht am Eintracht-Fan-Haus feierten, waren mindestens 50 Eintracht-Ultras ins Stadion eingedrungen und hatten ihre besondere Freude über den 100. Stadiongeburtstag zündend zum Ausdruck gebracht.

Nicht nur ordnungswidrig, sondern auch respektlos gegenüber dem verehrten Verein Eintracht Braunschweig, der doch am nächsten Tag ein grandioses, emotionales und von Tausenden besuchtes Stadionfest organisiert hat. Nun wird aber gar nicht mehr darüber geredet, sondern über den Einbruch der eigenen Ultras. „Diese Leute haben sich leider nicht am Stadiongeburtstag beteiligt. Sie haben ihre eigene Party gemacht“, sagt Lemke.

Frage: Machen wir das jetzt alle so? Gilt das künftig auch im Garten daheim im Wohngebiet oder im Mehrparteien-Hausflur oder aber in den Parks der Stadt, wo es ja gerade eine lebhafte Diskussion um Lärmschutz gibt? Wozu eigentlich noch Regeln?

Leiter der Eintracht-Fanbetreuung meldet sich nach Aktion der Ultras am Stadiongeburtstag zu Wort

Eine Stellungnahme des Leiters der Eintracht-Fanbetreuung, Erik Lieberknecht, in unserer Zeitung forderte am Montag jedenfalls Widerspruch heraus. Zwar habe man von der Aktion der Ultras nichts gewusst. Die Szene habe die Feierlichkeiten zum 100. Stadiongeburtstag wohl „auf ihre eigene, besondere Art und Weise eingeleitet“. Erik Lieberknecht: „Die Aktion zeigt, wie wichtig das Jubiläum für unsere Anhängerschaft ist.“

Braunschweigs Polizeichef Thomas Bodendiek kann sich mit solcherlei Argumentation nicht recht anfreunden. „Wir haben es hier schon mit einem bemerkenswerten Statement zu tun. Es liefert eine heroische Beschreibung des Verhaltens eines Teils der Szene. Was mir hier fehlt, ist eine eindeutige Erklärung des Vereins, dass solche Verhaltensweisen nicht geduldet werden können“, so Bodendiek.

Polizei äußert sich nach Ultra-Aktion: Eintracht kann Themen wie Hausfriedensbruch, Pyrotechnik und Ruhestörung nicht ausblenden

Eintracht, so der Polizeichef, könne Themen wie Hausfriedensbruch, Abfeuern von Pyrotechnik, Ruhestörung nicht ausblenden. Auch die polizeiliche Sicht, mit Verlaub, gehöre schon auch irgendwie mit dazu. Auf den Punkt gebracht: Verharmlosen ist auch keine Lösung. Mehr noch: „Auch für die eingesetzten Kollegen ist das ja nun auch eine etwas seltsame Situation“, sagt Thomas Bodendiek. 50 Beamtinnen und Beamte rückten in der Nacht an und fügten sich in ihre Rolle als Zaungäste der Ultras-Party. Das kannst du nicht gewinnen als Polizei: Tust du nix, ist es verkehrt, und tust du was, ist’s auch nicht richtig.

Der Polizeichef wiederholt im Gespräch mit der Redaktion deshalb nochmal seine Kritik am Verein mit Blick auf die Ultras und die Aktion. „Wir sind oft vertrauensvolle Partner in wichtigen Situationen. Hier aber fehlt mir ein klares Wort aus Sicht des Vereins.“ Die Redaktion richtete auch an Eintracht Braunschweig ihre Fragen: Wie beurteilt der Verein die Fan-Aktion? Wird sie Konsequenzen haben? Wie kann man derlei künftig verhindern?

Eintracht über Aktion der Ultras im Stadion: „Wir als Verein hatten im Vorfeld keine Kenntnis davon“

Eintracht-Sprecherin Denise Schäfer übermittelte die Antwort. Hier im vollen Wortlaut:

„Der 100. Geburtstag des Eintracht-Stadions ist für alle Eintracht-Fans ein ganz besonderes und emotionales Highlight. Bei den Vorkommnissen in der Nacht von Freitag auf Samstag sind keinerlei Schäden entstanden. Wir als Verein hatten im Vorfeld keine Kenntnis davon und können auch nicht gutheißen, sollten sich widerrechtlich Personen Zugang zum Stadion verschafft haben. Nach den Geschehnissen werden wir das Gespräch mit der Stadthallen Betriebsgesellschaft suchen, die als Veranstalter der Feierlichkeiten am Samstag und Betreiber für die infrastrukturellen Rahmenbedingungen des Stadions zuständig ist, und uns gemeinsam anschauen, wie wir die Gegebenheiten unserer Heimspielstätte auch außerhalb von Veranstaltungen weiter verbessern können.“

Auch Stefan Lemke, Chef der Stadthallen-Betriebsgesellschaft, bestätigt, dass in dieser Nacht im Stadion selbst kein Schaden entstanden sei: „Sie haben alles vernünftig hinterlassen.“ Die Polizei sei zu loben: „Sie hat richtig entschieden, nicht einzugreifen.“ Doch auch Veranstaltungsprofi Lemke sieht Gesprächsbedarf: „Eintracht muss auf seine Fans einwirken. Sie müssen über solche Vorgänge im Gespräch sein.“

