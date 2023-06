Braunschweig. Der „Diercke WISSEN Geographiewettbewerb“ konnte endlich wieder live ausgetragen werden. 17 Jugendliche aus Deutschland und Spanien waren am Start.

Westermann Bundesfinale der Geographie-Asse in Braunschweig

Zum ersten Mal seit drei Jahren konnte das Bundesfinale des „Diercke WISSEN Geographiewettbewerbs“ vor wenigen Tagen wieder live in Braunschweig ausgetragen werden. Geographiechampion und Sieger ist Florian Steglich, 16, aus Leipzig. Den zweiten Platz holte León Niemietz aus Barcelona in Spanien, auf den dritten Platz schaffte es Michael Hahn aus Meckenheim in Nordrhein-Westfalen.

Die 3 Finalistinnen und 14 Finalisten des Wettbewerbs – jeweils eine oder einer aus einem Bundesland sowie der Sieger aus dem Ausland – kamen im Wilhelm-Gymnasium zusammen. Sie beantworteten Fragen aus dem gesamten Spektrum der Geographie, zum Beispiel diese: Welche Länder haben den höchsten Happy-Planet-Index? Liegt Dublin oder Hamburg nördlicher? Welcher europäische Staat hat das längste Schienennetz?

Die Jugendlichen zeigten in Braunschweig Kenntnisse weit über den Lehrplan hinaus

„Mit ihren Kenntnissen, die weit über den Lehrplan hinausgingen, punkteten die Schülerinnen und Schüler im Bundesfinale“, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Die drei Erstplatzierten erhielten einen Pokal aus Glas. Als Sieger darf sich Florian Steglich außerdem über ein einen Bluetooth-Lautsprecher der Marke Marshall freuen. León Niemietz erhielt als Zweiter eine Polaroid-Sofortbildkamera der Marke Fujifilm, Michael Hahn als Dritter bekam eine Trinkflasche der Marke air up.

Die anderen Landessiegerinnen und Landessieger, die beim Finale teilgenommen haben, gingen ebenfalls nicht leer aus: Alle Teilnehmenden erhielten ein Set mit Produkten aus dem Hause Westermann – einen Atlas, ein Entdeckerspiel, einen Wasserball, eine Trinkflasche und einen Kugelschreiber.

Braunschweiger Westermann-Verlag veranstaltet den Wettbewerb

Der Wettbewerb wird von Westermann veranstaltet, unterstützt und begleitet vom Verband Deutscher Schulgeographen sowie dem Diercke Weltatlas. Es dürfen alle Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Klasse teilnehmen, die nicht älter als 16 Jahre sind und eine Schule in Deutschland oder eine deutsche Schule im Ausland besuchen. Online wurde ein frei zugängliches Trainingscenter eingerichtet, in dem jede und jeder Interessierte anhand von Übungsfragen das Geographiewissen testen kann.

