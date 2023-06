Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

In der Innenstadt

In der Innenstadt Braunschweiger Nachtlauf: Alle Infos zu Sperrungen

Wegen des Braunschweiger Nachtlaufes am Freitag, 23. Juni, wird die Innenstadt weitgehend für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadt mit. Der Nachtlauf verläuft ab 18 Uhr über folgende Strecke: Bohlweg – Dankwardstraße – Fritz-Bauer-Platz – Ruhfäutchenplatz – Marstall – Schild – Sack – Neue Straße – mit Querung der Schützenstraße – Gördelinger Straße – Altstadt-markt – Breite Straße – Bäckerklint - Scharrnstraße – An der Martinikirche – Turnierstraße – Petersilienstraße – Steinstraße – Eiermarkt – An der Martinikirche - Altstadtmarkt – Brabandtstraße – Bankplatz – Ziegenmarkt – Kohlmarkt – Hutfiltern – Damm – Bohlweg.

Alle Sperrungen für den Braunschweiger Nachtlauf auf einen Blick

Die Bereiche rund um den Altstadtmarkt werden ab zirka 15 Uhr, der Bohlweg Richtung Süden durchgängig sowie Richtung Norden ab der Einmündung Georg-Eckert-Straße ab zirka 16 Uhr gesperrt. Die nördliche Seite der Georg-Eckert-Straße wird ab der Einmündung Ackerhof in Richtung Bohlweg für die Zeit der Veranstaltung für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Parkhäuser in der Innenstadt sind erreichbar. Das Parkhaus Schloss ist ausschließlich über die Georg-Eckert-Straße erreichbar. Die Zufahrt zum Parkhaus Schützenstraße ist über Meinhardshof, Hintern Brüdern und Schützenstraße möglich.

Entlang der Strecke sowie entlang der Münzstraße, der Südstraße zwischen Bankplatz und Alte Knochenhauerstraße, der Petersilienstraße und der Steinstraße gilt von 8 bis 24 Uhr Haltverbot. Die Südstraße wird in Höhe Bankplatz gesperrt, die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Fußgänger können den Bohlweg bis etwa 17.45 Uhr wie gewohnt queren. Anschließend ermöglichen das im Bereich Steinweg/Dankwardstraße sowie Langer Hof Ordnungskräfte.

Wegen Braunschweiger Nachtlauf: Einbahnstraßenregelung wird zum Teil aufgehoben

Fußgänger aus Richtung Damm können den Überweg Waisenhausdamm nutzen. Daneben steht die Unterführung bei ehemals Galeria Kaufhof zur Verfügung. Die Zufahrt zum Hotel Deutsches Haus ist über Bohlweg, Hagenscharrn, Fritz-Bauer-Platz und Ruhfäutchenplatz möglich.

Die Einbahnstraßenregelung wird dazu für den Hagenscharrn, Fritz-Bauer-Platz und den Ruhfäutchenplatz aufgehoben. Für Taxen in den Bereichen Bohlweg, Münzstraße und Südstraße gibt es Ersatzhalteplätze im Bereich Casparistraße in Höhe der Hausnummern 9-10 sowie auf dem Kalenwall.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de