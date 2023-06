Ticketverlosung: Freikarten für das Holi-Festival in Braunschweig

Braunschweig. Unter dem Motto „Braunschweig wird wieder bunt“ findet am Samstag an der Millenium-Halle das Holi-Festival statt. Es gibt 5x2 Freikarten zu gewinnen.

Auf dem Parkplatz Millenium-Event-Centers am Madamenweg in Braunschweig wird am Samstag, 24. Juni, von 13 bis 21 Uhr ein Holi-Festival gefeiert. Das Motto: „Braunschweig wird wieder bunt.“ In der Ankündigung heißt es: „Das indische Frühlingsfest wird eigentlich am Vollmondtag des Monats Phalguna (Februar/März) gefeiert und in einigen Gegenden Indiens teilweise bis zu zehn Tage lang zelebriert. In Braunschweig sind es immerhin acht Stunden, in denen es richtig bunt wird.“

Ab 14.30 Uhr soll stündlich das Farbpulver „fliegen“. Holi-Resident-DJ Justin Pollnik werde zusammen mit zahlreichen regionalen Top-DJs für beste Stimmung mit EDM-Sound sorgen, teilt das Millenium-Event-Center mit. Es wird dringend empfohlen, sich die Eintrittskarten im Vorverkauf zu sichern. Tickets gibt es unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Kosten: Das Festival-Ticket gibt’s für 15 Euro, drei Farbbeutel kosten 7,50 Euro, fünf Farbbeutel 12 Euro und zehn Farbbeutel 20 Euro (alle Preise zzgl. Gebühren).

Ticketverlosung für das Holi-Festival

Wir verlosen fünf mal zwei Freikarten für die Veranstaltung. Wer Interesse hat, schickt eine E-Mail bis Mittwoch 20 Uhr an redaktion.bs@funkemedien.de (bitte vollständigen Namen und Anschrift nennen). Die Daten werden ausschließlich zur Gewinnermittlung gespeichert und anschließend wieder gelöscht. Die Gewinner werden von uns am Donnerstag per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

red

