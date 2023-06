Freibad Bürgerpark Große Sause in Braunschweig – wieder Wasserrutschmeisterschaft!

„3, 2, 1 – los!“, heißt es wieder bei der schon mit Spannung erwarteten 39. Wasserrutschmeisterschaft im Freibad Bürgerpark. Der Spaß hat sich mittlerweile schon zu einer Tradition gemausert – und wird bei der derzeit herrschenden hochsommerlichen Wetterlage schon sehnsüchtig erwartet.

Sportlicher Dreikampf in den Disziplinen Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours

Am Montag, 3. Juli wird es also wieder sportlich im Freibad Bürgerpark. Bei der diesjährigen Wasserrutschmeisterschaft messen sich laut einer Mitteilung der Stadtbad GmbH 46 Braunschweiger Schulklassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 bei einem sportlichen Dreikampf in den Disziplinen Rutschen, Paddeln und Fahrradparcours.

Sekundenbruchteile werden am Ende darüber entscheiden, welche Klassen sich in diesem Jahr Wasserrutschmeister nennen und die begehrten Wanderpokale mit nach Hause nehmen dürfen.

2022 hatte in der Jahrgangsstufe 5 die Wilhelm Bracke Gesamtschule die Nase vorn, in der Jahrgangsstufe 6 räumte die Sally-Perel-Gesamtschule ab. Beide Schulen sind auch in diesem Jahr wieder vertreten und werden versuchen, ihre Titel zu verteidigen.

Traditionell findet die Wasserrutschmeisterschaft stets kurz vor den Sommerferien statt

Die Wasserrutschmeisterschaft ist bei den Braunschweiger Schulen bereits zu einer Institution geworden. Mittlerweile findet sie zum 39. Mal im Freibad Bürgerpark statt, stets kurz vor den Sommerferien.

Sie begann 1982 nach dem Bau der Rutsche mit der Disziplin, die ihr den Namen gab und wurde über die Jahre auf Grund des regen Zuspruchs um die Disziplinen Paddeln und Fahrradparcours erweitert.

Dabei findet das Paddeln nicht etwa im 50-m-Becken des Freibades statt, sondern auf dem Okerarm, der unmittelbar an das Freibadgelände angrenzt.

Da weit mehr als 600 Schüler und mehrere hundert Eltern, Lehrer und Zuschauer erwartet werden, kann es am Veranstaltungstag zwischen 8 und 13 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen, so die Stadtbad GmbH.

Gästen des Freibades Bürgerpark wird empfohlen, an diesem Vormittag zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen.

red.

