Feuerwerk in Braunschweig: Ultras nachts im Eintracht-Stadion

Braunschweig. Feuerwerk und mächtig Lärm in Braunschweig: In der Nacht vorm großen Stadion-Geburtstag haben Ultras ihre eigene Party gefeiert. Das ist passiert:

Schon vor dem eigentlichen Stadion-Fest haben Anhänger der Braunschweiger Ultra-Szene am Freitagabend widerrechtlich an der Hamburger Straße gefeiert und für mächtig Wirbel gesorgt. Rund um das Stadion und auch im Stadtgebiet waren heute Nacht Feuerwerk, Trommellärm und Fangesänge zu hören.

Was genau war los? Ab 20 Uhr haben sich rund 200 Personen, die laut Polizei aus der Ultra-Szene stammen, am Stadion versammelt. Wie die Polizei berichtet, sind rund 80 davon gegen Mitternacht in den Innenraum eingedrungen. Unter lauten Fangesängen sollen sie auf dem Platz im größeren Rahmen Feuerwerk gezündet haben, das bis weit in die Umgebung hörbar war.

Die Polizei rückte an, stand jedoch vor verschlossenen Toren. Auf Nachfrage erklärt Polizeisprecherin Carolin Scherf, man habe unter Abwägung entschieden, darauf zu verzichten, sich Zugang ins Innere des Stadions zu verschaffen, da eine Fremdgefährdung ausgeschlossen werden konnte. Nur im näheren Umfeld haben die Beamten Personenkontrollen vorgenommen.

Und so kam es, dass die Ultras scheinbar nahezu unbehelligt im Innenraum des Eintracht-Stadions weiterfeiern konnten. Gegen 1 Uhr habe sich die Lage dann beruhigt. Bis 3 Uhr kam es vereinzelt zu Lärmstörungen.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Stadiongeburtstag am heutigen Samstag ab 11 Uhr in und um das Stadion finden laut Verein wie geplant statt.

