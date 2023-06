Braunschweig: Polizei-Spezialkräfte nehmen Mann in Weststadt fest

Polizei-Einsatz in Braunschweigs Weststadt: Spezialkräfte haben am Freitagabend einen 35-Jährigen mitgenommen. (Symbolbild)

Spezialkräfte der Polizei haben am Freitagabend einen 35-Jährigen in der Braunschweiger Weststadt festgenommen. Der Mann wird dem Haftrichter vorgeführt – die Ermittlungen dauern an. Es ging um eine Bedrohungslage in der Havelstraße.

Wie die Braunschweiger Polizei erklärt, wollten die Beamten den 35-Jährigen am Freitagnachmittag wegen mehrfacher Delikte im Bereich der häuslichen Gewalt festnehmen. „Die Person hielt sich trotz eines Betretungsverbotes der Polizei in der Wohnung einer 22-jährigen Frau auf“, heißt es.

Weststadt: Spezialkräfte nehmen Mann fest – Frau bleibt unversehrt

Der Mann verhinderte, dass die Frau mit der Polizei Kontakt aufnehmen konnte. „Der Gewalttäter hat die Frau gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten“, so die Polizei. Spezialkräfte rückten an – sie nahmen den Mann am frühen Abend gegen 19.15 Uhr fest.

Die 22 Jahre alte Frau wurde körperlich unversehrt aus der Wohnung befreit und in eine medizinische und psychosoziale Betreuung gebracht.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de