Hochwasser-Berechnungen verzögern „Grinsekatz“-Eröffnung!

Genehmigung zur Öffnung nach wie vor im Prozess

Die Veranstalterin Beate Wiedemann verhaspelt sich längst nicht mehr, wenn sie Wörter wie „Retentionsfläche“ ausspricht. „Ich bin mittlerweile zur Fachfrau geworden, was Hochwasserfragen angeht“, sagt sie und lacht. Allerdings sei ihr eigentlich ganz und gar nicht zum Lachen zumute. „Eigentlich müsste ich heulen“, fügt sie hinzu. Denn noch immer kann die „Grinsekatz“ im Bürgerpark auf dem Gelände der früheren „Okercabana“ nicht öffnen.

Nachdem sie im Februar bereits den Bauvorbescheid gestellt hatte, hieß es ihr zufolge von Seiten der Stadt, man wolle grundsätzlich genehmigen, behalte sich aber noch die ein oder andere Prüfung vor. „Eigentlich hätte es heißen müssen: Grundsätzlich genehmigen wir nicht und Sie schauen, wie Sie unsere Auflagen doch noch erfüllen können, damit Sie eventuell öffnen können“, sagt Wiedemann frustriert.

Von Sand, Körnungsgrößen und einem Gutachten

Was sie erzählt von Sand, von Körnungsgrößen, von im Ernstfall wegschwimmenden Dächern der nebenan gelegenen Kleingarten-Hütten, klingt verwirrend und kompliziert. Etliche Behörden sind in den Genehmigungs-Prozess mit eingebunden. Grünflächenamt, Planungsamt, Bauamt. „Mir fallen die gar nicht alle ad hoc ein“, sagt die erfahrene Veranstalterin. Nur eine mache ihr das Leben schwer: die Untere Wasserbehörde .

Das Problem, an dem es im Moment hakt: der Sand. Begründung der Behörde laut Wiedemann: Sollte es zu einem Hochwasser kommen, werde der Sand in die Oker gespült und somit den Pegel des Flusses zusätzlich erhöhen. „Ich habe 6000 Euro für ein Gutachten ausgegeben. Eine Woche lang liefen da die Computer und haben verschiedene Szenarien mit Sand in unterschiedlichen Körnungsgrößen ausgerechnet.“ Das Ergebnis: kein Problem mit dem Sand. Die Behörde jedoch erkenne laut Wiedemann das Gutachten nicht an.

„Jeder Tag, den wir nicht öffnen, kostet mich richtig Geld“

„Mir läuft hier wirklich langsam die Zeit davon. Jeder Tag kostet mich eine Menge Geld. Sechs Festangestellte beschäftige ich seit zwei Monaten im Prinzip für nichts. Es ist wirklich zum Verzweifeln.“ Also telefonierte sie sich die Finger wund und hat nun mit Holger Herlitschke, Dezernent für Umwelt, Stadtgrün, Sport und Hochbau, einen Ansprechpartner, dem sie folgenden Lösungsvorschlag unterbreitet hat: Sollte eine Hochwasserwarnung kommen, würde Wiedemann innerhalb von 24 Stunden den Sand durch eine Firma abtragen lassen.

Ein Angebot holt sie derzeit ein. Den Kostenbetrag wolle sie als Sicherheit bei der Stadt hinterlegen. Sogar einen Platz habe sie unweit der Grinsekatz schon organisiert, an dem der Sand lagern könne, solange das Hochwasser andauere. Sei die Hochwasserwarnung vorüber, würde der ganze Sand wieder auf das Gelände verteilt werden.

Andere Regeln für die Grinsekatz als für die Okercabana?

Was sie nicht verstehe: Warum die Okercabana 15 Jahre lang überhaupt keine Probleme mit den Behörden und dem Sand gehabt habe. Im Übrigen habe es im Jahr 2017 ein großes Hochwasser in Braunschweig gegeben. An der Stelle, an der die Grinsekatz liegt, habe es damals keine Überschwemmung gegeben. Zwar habe es inzwischen die Hochwasser-Katastrophe an der Ahr gegeben. Aber das sei nun mal in einem Tal gewesen, sagt Wiedemann. „Überhaupt nicht zu vergleichen mit den hiesigen Gegebenheiten.“

Außerdem hätten sich die Gesetze seitdem nicht geändert. „Ich verstehe ja, dass man prüft und aufpasst. Aber das hier grenzt langsam an Absurdität.“ Sie habe mittlerweile die geplante Menge Sand schon von 500 Kubikmeter auf 350 reduziert. „Übrigens deutlich weniger, als die Okercabana hier liegen hatte“, sagt Wiedemann.

Abgesagte Veranstaltungen frustrieren das Team

Und so läuft dem Team um Beate Wiedemann die Zeit davon. Und das Geld rinnt ihnen durch die Finger. Ab Juni gab es schon gebuchte Firmenveranstaltungen. Etwa 20 davon seien abgesagt worden. Einige davon seien für Juli vorgesehen gewesen. „Sie wurden abgesagt, weil es den Leuten zu unsicher ist“, sagt Maleen Maginski, die mit Kollegin Christina Kobus für die Organisation der Firmenveranstaltungen zuständig ist.

Und was hält denn nun die Stadt Braunschweig von dem Sandabtrage-Vorschlag von Beate Wiedemann? „Tja, sie wollen prüfen und zeitnah eine Rückmeldung geben“, erzählt sie selbst und fügt seufzend hinzu: „Was auch immer zeitnah heißt“.

Stellungnahme der Stadt Braunschweig zu den von der Redaktion gestellten Fragen:

„Zusammengefasst waren zum Teil unvollständige und nicht an jeder Stelle erschöpfend aussagekräftige Unterlagen der Grund, warum bislang eine Genehmigung noch nicht erteilt werden konnte. Aus Sicht der Stadt war die Zeit, die Frau Wiedemann für die Genehmigung dieses Projektes vorgesehen hatte, von ihr falsch eingeschätzt worden. Ein Verfahren, das das Vorlegen von komplexen wasserrechtlichen Gutachten erfordert, kann leider nicht in wenigen Wochen erledigt werden. Wenn es um Ausnahmen zum Hochwasserschutz geht, muss sich die Stadt fachliche geprüfte Nachweise vorlegen lassen, diese entstehen nicht auf Zuruf und sind auch nicht einfach verzichtbar. Das hätten zumindest diejenigen, die Frau Wiedemann bei der Begleitung des Bauantrags unterstützt haben, wissen sollen.“

Frage: Warum zieht sich das Genehmigungsverfahren der Unteren Wasserbehörde so lange hin?

„Die wasserrechtliche Genehmigung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt. Je eindeutiger und vollständiger die Unterlagen sind, umso zügiger kann eine Genehmigung erteilt werden. Aus der nachstehenden Chronologie wird deutlich, dass das Verfahren aufgrund der unvollständigen Unterlagen bislang nicht abgeschlossen werden konnte.

Erstmals bekannt wurden der Verwaltung die grundsätzlichen Pläne für das Vorhaben im November 2022 im Rahmen einer elektronischen Teilnahmeerklärung zur Abgabe einer Bauvoranfrage, dies jedoch noch ohne jegliche Details. Der eigentlichen Antrag für die Bauvoranfrage mit den für die Beurteilung des Projekts nötigen Unterlagen wurde vollständig jedoch erst am 20. Februar dies Jahres gestellt, so dass erst ab diesem Zeitpunkt eine Bearbeitung und Beurteilung durch die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung geschehen konnte. Der Bauvorbescheid, der bereits den Hinweis auf ein notwendiges zusätzliches wasserrechtliches Genehmigungsverfahren enthielt, ist am 3. April, also bereits nach wenigen Wochen, erteilt worden. Der Bauvorbescheid enthielt zudem auch den ausdrücklichen Hinweis, dass im Falle einer Einbringung von Sand auch hierfür eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung zu beantragen ist, da solche Maßnahmen grundsätzlich verboten sind.

Zur Erläuterung: Der Bauvorbescheid stellt die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit fest und erläutert, unter welchen Bedingungen diese erreicht werden kann. Hier wurde von der Stadt Braunschweig gegenüber der Antragstellerin etwa die Notwendigkeit eines Evakuierungsplans aufgrund der angrenzenden Oker und des Überschwemmungsgebiets dargestellt sowie der Nachweis der emissionsrechtlichen Verträglichkeit. Solche Unterlagen sind immer vom Antragsteller selbst im Rahmen des Bauantragverfahrens beizubringen.

Am 14. April 2023 hat dann Frau Wiedemann den erforderlichen wasserrechtlichen Antrag auf Errichtung einer baulichen Anlage im Überschwemmungsgebiet der Oker gestellt. Der Antrag war nicht mit ausreichend aussagekräftigen Unterlagen versehen. Insbesondere fehlte ein nachvollziehbares Evakuierungskonzept für die geplanten Aufbauten (Container, Tische, etc.). Zudem wurde keine Genehmigung für die Sandeinbringung beantragt. Insofern hat Frau Wiedemann den Hinweis der Stadt offensichtlich übersehen und nicht beachtet.

Am 5. Mai wurde der eigentlicher Bauantrag für das Gesamtprojekt gestellt.

Am 8. Mai wurden Frau Wiedemann von der Wasserbehörde eindeutige Vorgaben unterbreitet, welche Unterlagen von ihr für die Genehmigung noch beizubringen sind. Mit der E-Mail vom 16. Mai hat Frau Wiedemann dann gegenüber der Wasserbehörde klargestellt, 200 m³ Sand einbauen zu wollen. Noch auf der Besprechung vom Freitag, 26. Mai, stand nur dieses Volumen von 200 m³ Sand zur Diskussion. In einer am 31.Mai übersandten Unterlage wurde dann von Seiten der Antragstellerin von einem Volumen von 500 m³ ausgegangen. Damit wurde das Risiko, das große Mengen Sand bei einem Hochwasser abgeschwemmt werden und sich in der Oker ablagern, immer größer.

Eine wasserrechtliche Genehmigung für Mobiliar, Bühne etc. wurde am 13.6.2023 unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der notwendigen Baugenehmigung erteilt. Diese erfasst ausdrücklich nicht die Einbringung von Sand.

Um eine Genehmigung für die Sandeinbringung zu erreichen, hat Frau Wiedemann dann am 14.06.23 ein hydraulisches Gutachten vorgelegt, welches einen nicht näher definierten Schutzzaun in einer Länge von ca. 160 m bewertet, der die Strömung der Oker bei Hochwasser umlenken, und so die Sandabschwemmung vermeiden soll. Dieser Zaun würde aber auch für einen gewissen Aufstau bei Hochwasser sorgen und insofern zu neuen Risiken führen. Auch konnten von der Antragstellerin bislang noch keine statischen Nachweise für den Zaun vorgelegt werden.

Stand 15.06. hat Frau Wiedemann nun als Alternative eine frühzeitige Räumung der Fläche im Hochwasserfall von allem Mobiliar und dem Sand vorgeschlagen. Auch dafür fehlen allerdings bisher nachvollziehbare Ablaufpläne, die den Erfolg einer rechtzeitigen Räumung verbindlich nachweisen. Diese will Frau Wiedemann nun kurzfristig nachreichen.

Zum Hintergrund des Verfahrens muss gesagt werden, das das Überschwemmungsgebiet der Oker vorrangig dem Hochwasserabfluss und der Hochwasserrückhaltung dient, so dass eine Genehmigung nur bei nachgewiesener Unbedenklichkeit erteilt werden kann und aus der beantragten Maßnahme kein Schaden für Dritte entsteht.

Der eigentliche Bauantrag vom 5. Mai konnte bisher mit Blick auf fehlende Unterlagen oder Vereinbarungen noch nicht bewilligt werden. Die Baugenehmigung wird jetzt in Kürze erteilt, einige offene Punkte (Wegenutzung, Wiederherstellung von Flächen) können kurzfristig geklärt werden. Das Thema Sand dagegen kann derzeit noch nicht genehmigt werden. Diese Frage gilt es noch separat zu lösen. Wie schnell das gelingen kann, hängt von der Frage ab, wie schnell entsprechende ausreichende Nachweise vorgelegt werden können.“

Frage: Warum gelten für Frau Wiedemann und ihr Team andere Auflagen als für die Betreiber der Okercabana?

„Jede Antragstellerin und jeder Antragsteller würde zum aktuellen Zeitpunkt entsprechende Vorgaben erhalten. Was sich seit Inbetriebnahme der Okercabana geändert hat, sind die Erkenntnisse der Unteren Wasserbehörde über die Höhe und die Häufigkeit von Überschwemmungen der Oker. Insbesondere die in den letzten Jahren festgestellten Ablagerungen von Sand und Schlamm in der Oker lassen höhere Wasserspiegel erwarten. Die Überschwemmung der Innenstadt bei einem hundertjährlichen Hochwasser ist zu erwarten.

Seit Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzeptes im September 2019 steht der Stadt auch ein hydraulisches Modell der Oker zur Verfügung, das zur Beurteilung herangezogen werden kann. Die Nutzung des Modells wurde der Antragstellerin angeboten. Dabei hat sich herausgestellt, dass der seit Mitte Mai bekannt gewordene beabsichtigte Sandeinbau problematisch ist. Der Sand wird fortgespült und „landet“ in der Oker und würde dann das Hochwasserproblem der Stadt weiter verschärfen. Die neuen Erkenntnisse und neuen Berechnungswerkzeuge haben dazu geführt, dass bauliche Veränderungen in Hochwassergebieten höhere Anforderungen erfahren als noch vor einigen Jahren.“

Frage: Frau Wiedemann hat den Vorschlag unterbreitet, im Falle einer Hochwasserwarnung den aufgeschütteten Sand durch eine Firma innerhalb von 24 Stunden abtragen zu lassen. Wann kann sie mit einer Entscheidung rechnen?

„Die Entscheidung erfolgt kurzfristig, sobald der Wasserbehörde ein schlüssiger Ablaufplan mit entsprechenden Auslösewasserständen vorgelegt wird.“

Frage: Warum ist das von Frau Wiedemann eingereichte Gutachten eines Ingenieurbüros bezüglich der Hochwassergefahr nicht akzeptiert worden?

„Siehe oben. Das Gutachten wurde am 14.06. mittags eingereicht. Es wirft aber neue Fragen auf. Insbesondere der Zaun, der die Strömung umlenken soll, sorgt für einen gewissen Aufstau bei Hochwasser und insofern neue Risiken. Auch konnten von der Antragstellerin bislang noch keine statischen Nachweise für den Zaun erbracht werden und keine Angaben zur Beschaffenheit des Zaunes gemacht werden.“

