Braunschweiger Zoll entdeckt 1,3 Tonnen Chemikalien für Drogen

In dem Transporter wurden Kanister mit Flüssigkeiten gesichert, die vermutlich zur unerlaubten Herstellung für Betäubungsmittel genutzt werden sollten.

Das Hauptzollamt Braunschweig hat bei der Kontrolle eines Kleintransporters aus Polen am Dienstag insgesamt 1265 Kilogramm Drogenausgangsstoffe beschlagnahmt. Die gesicherten Chemikalien stehen im Verdacht, zur Herstellung für Betäubungsmittel bestimmt gewesen zu sein, wie das Hauptzollamt berichtete.

Knapp 1,3 Tonnen Chemikalien fand das Hauptzollamt in dem Kleintransporter aus Polen. Foto: Hauptzollamt Braunschweig

Der Fahrer des Kleintransporters war demnach gegen Mittag auf der Bundesautobahn 38 nach Belgien unterwegs, als die Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen ihn für eine Kontrolle auswählten und zum Pendlerparkplatz bei Reckershausen begleiteten. Er verneinte die Frage der Beamten, ob er verbrauchssteuerpflichtige Waren mitführte oder Waren, die Verboten und Beschränkungen unterliegen und händigte den Zöllnern einen Frachtbrief aus, der mehrere Kilogramm verschiedener Chemikalien auswies. Unter anderem über 400 Kilogramm Aceton sowie fast 300 Kilogramm Chlorwasserstoffsäure, auch Salzsäure genannt. Bei diesen beiden Chemikalien handelt es sich dem Hauptzollamt zufolge um Grundstoffe für Betäubungsmittel, sogenannte Drogenausgangsstoffe. Die Beamten stellten eine große Menge Kanister mit diversen Flüssigkeiten sicher, teilweise ungesichert auf der Ladefläche und ohne Beschriftung.

„Da im Rahmen der Kontrolle jedoch weitere Ungereimtheiten, insbesondere zum vermeintlichen Lieferort der Chemikalien, festgestellt wurden, ergab sich für die Zöllner der Verdacht, dass diese Grundstoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet werden sollen“, teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes mit. Das zuständige Zollfahndungsamt in Frankfurt am Main wurde demnach über den Fall in Kenntnis gesetzt und leitete ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein. Die im Raum stehende Straftat könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden.

red

