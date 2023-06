Das Mütterzentrum in Braunschweig vermittelt Wunschgroßeltern an Familien – das Angebot wird gerne genutzt. Das Foto zeigt Susi mit Wunschgroßmutter Cornelia Westeroth.

Familie Gesucht: Wunschgroßeltern in Braunschweig

Großeltern singen mit ihren Enkelkindern, lesen ihnen etwas vor, gehen mit ihnen zum Spielplatz oder unternehmen eine Radtour mit ihnen: Enkelkinder sind eine Bereicherung – und Großeltern natürlich auch. Aber was, wenn man keine eigenen Enkel hat oder diese weit entfernt wohnen?

Rita Dippel vom Mütterzentrum und Mehrgenerationenhaus kennt die Lösung: Sie vermittelt Wunschgroßeltern an junge Familien. Der Bedarf ist groß: Seit Beginn im Jahr 2006 führt die Koordinatorin stets eine Warteliste mit Familien, die sich Wunschgroßeltern wünschen.

Rita Dippel, Mütterzentrum Braunschweig. Foto: Kai Kapitän/ Privat

74 ehrenamtliche Wunschgroßeltern sind zur Zeit aktiv, etliche weitere Familien stehen auf der Warteliste. Natürlich muss es menschlich passen, darauf wird geachtet. Rita Dippel hat nach all den Jahren ein gutes Gespür dafür. Bei einem Erstgespräch mit den potenziellen Wunschgroßeltern wird dann erfragt, wie sie sich die Begleitung einer Familie vorstellen, was ihre Wünsche und Erwartungen sind. Wenn sich auf der Warteliste eine passende Familie befindet, gibt es ein erstes Kennenlerngespräch im Mütterzentrum.

Es wird genau geschaut: Passt es?

„Im Gespräch wird deutlich, ob man sich sympathisch ist und ob man es, wenn die Rahmenbedingungen zueinander passen, miteinander versuchen will“, erklärt Rita Dippel. Aus dem ersten Kennenlernen könne dann Vertrautheit wachsen und ein Familienanschluss auf Dauer entstehen.

Was sollte man können als Wunschoma oder Wunschopa? „Grundsätzlich sollte man Freude daran haben, Kinder zu begleiten. Dazu gehört, dass man körperlich dazu noch in der Lage sein sollte, auf die Bedürfnisse der Kinder zu reagieren und offen ist für eine neue Begegnung“, sagt Rita Dippel. Ein erweitertes Führungszeugnis wird erhoben.

In den meisten Fällen sei es eine Win-win-Situation, weiß die Koordinatorin: „Zunächst haben Ältere Zeit und können sie mit Kindern lebendig gestalten. Kinder gewinnen einen Menschen, der sich exklusiv für sie interessiert. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit und angesichts der letzten Krisen nicht selbstverständlich. Viele Kinder haben in ihrer Entwicklung verpasste Phasen, die durch Wertschätzung, Zeit und Bildung wieder ausgeglichen werden müssen.“

Einmal im Monat: Erfahrungsaustausch der Wunschgroßeltern

Wunschgroßeltern sollten zunächst einmal in der Woche Zeit für ein Treffen mit ihren Wunschenkeln haben.

Jeden dritten Montag im Monat findet im Mütterzentrum ein Erfahrungsaustausch statt, der nächste am 19. Juni, 15 Uhr. Interessierte sind willkommen.

Wer sich vorstellen kann, Kinder in einer Familie zu begleiten, kann sich bei Rita Dippel im Mütterzentrum melden: Telefon (0531) 895450 melden, montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr. Oder per Mail: info@muetterzentrum-braunschweig.de

