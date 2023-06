Piraten-Kinderland kommt wieder nach Braunschweig

Braunschweig. Der Hüpfburgen-Themen-Park öffnet in wenigen Tagen in Melverode. Mit dabei: Piratenschiff, Rodeo-Delfin, Riesenrutsche, Kletterberg, Hindernisparcours

Das Piraten-Kinderland geht wieder vom 16. Juni bis 2. Juli in Braunschweig-Melverode an Land. „Erleben Sie mit der Piraten-Crew einen Tag voller spannender Abenteuer“, heißt es in der Ankündigung. Die Kinder erwartet demnach ein großes Areal mit vielen Stationen: Hüpfburgenland mit Piratenschiff, Riesenfisch, Rodeo-Delfin, Riesenrutsche, Kletterberg und Hindernisparcours; Kinderschminken; Krabbelecke für die Kleinsten samt Kleinkinderhüpfburg; sportliche Spiele und weitere Aktionen. Bei sommerlichen Temperaturen öffnet die Wasserrutsche – also Badesachen nicht vergessen!

Alle Mitmach-Aktionen stehen laut den Veranstaltern unter dem Motto Piraten und Seefahrer. Für Eltern soll es eine Ruhezone geben, und auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. Achtung: Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Kinder mit Ermäßigungskarte zahlen einen Euro weniger

Das Piraten-Kinderland auf dem Festplatz Melverode an der Glogaustraße öffnet vom 16. Juni bis 2. Juli montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags von 14 bis 19 Uhr; sonntags von 11 bis 18 Uhr. Mittwochs ist geschlossen.

Eintrittspreise: Kinder (1 bis 17 Jahre) zahlen 9 Euro, Erwachsene 3 Euro. Bei Vorlage der Ermäßigungskarte, die in Kindergärten und Geschäften ausliegt oder auf der Internetseite ausgedruckt werden kann, sparen Kinder je einen Euro beim Eintrittspreis. Für Kindergartengruppen, Schulklassen und Behindertenheime werden Gruppenpreise angeboten. Info-Telefon: 0178/6255061. Mehr Informationen: www.piratenkinderland.de. Tagesaktuelle Infos unter: www.facebook.com/Piratenkinderland.de

