Braunschweig soll flächendeckendes Fahrrad-Verleihsystem erhalten

Im kommenden Jahr soll Braunschweig ein flächendeckendes Fahrrad-Verleihsystem bekommen – so plant es die Stadt. Die Verwaltung hat den Ratsgremien jetzt ein Eckpunktepapier vorgelegt, das die Rahmenbedingungen festlegt. Auf deren Grundlage könnte der Betrieb eines Verleihsystems in der zweiten Jahreshälfte ausgeschrieben und vergeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verwaltungsausschuss entscheidet darüber am 20. Juni.

Der Rat hatte die Einrichtung eines Verleihsystems im vergangenen Jahr beschlossen. Ein Berliner Planungsbüro hat nun das Eckpunktepapier erstellt. Es empfiehlt eine Flotte von mindestens 500 Rädern.

Aktuell gibt es bereits 250 Räder an fast 40 Stationen in Braunschweig

Bereits in einem früheren Gutachten sei Braunschweig ein hohes Potenzial für ein attraktives Fahrrad-Verleihangebot bescheinigt worden, erläutert die Stadtverwaltung. Dies zeige sich auch in der hohen Nachfrage der bestehenden Angebote, die von Nextbike im Auftrag der Nibelungen-Wohnbau GmbH und des Asta der Technischen Universität Braunschweig betrieben werden. Beide bieten derzeit etwa 250 Räder an knapp 40 Stationen an. Zusätzlich zu diesen Stationen soll es weitere geben. Nibelungen-Wohnbau und TU sollen feste Partner für das künftige Angebot sein.

„Gebucht werden soll mit einer App, die die an den Stationen jeweils verfügbaren Fahrräder anzeigt“, erläutert die Stadtverwaltung. „Als Mietpreis wird durch das Gutachten ein Euro pro 15 Minuten vorgeschlagen.“ Für Studierende und Mieter der Nibelungen-Wohnbaugesellschaft sollen je Fahrt 30 Minuten frei sein. Das entspricht den Konditionen des schon bestehenden Systems; der Maximalpreis pro Tag liegt derzeit bei 15 Euro.

„Unternehmen und Arbeitgeber können über Geschäftskundenvereinbarungen attraktive Nutzungsoptionen für ihre Mitarbeitenden abschließen“, heißt es weiter. Verantwortlich für das Angebot wäre nicht die Stadtverwaltung selbst, sondern die mit der Ausschreibung zu findende Betreibergesellschaft.

Verleihsystem soll auch helfen, die „letzte Meile“ zu überwinden

Vorgesehen sind mit Muskelkraft betriebene Fahrräder, die an sogenannten virtuellen Stationen über das Stadtgebiet hinweg allen Interessierten zugänglich sein sollen. Das heißt, die Standorte werden nur digital definiert und ergänzend durch einfache Bodenmarkierungen und/oder ein Schild kenntlich gemacht. Möglich ist dem Konzept zufolge mit Zustimmung der Stadt auch die Einrichtung von „Flex-Straßen“ oder „Flex-Zonen“, in denen die Fahrräder abgestellt werden können.

Ein Fahrradverleihsystem kann aus Sicht der Stadt unter anderem dafür sorgen, den ÖPNV in Spitzenzeiten zu entlasten sowie den Anschluss an Bus und Bahn zu ermöglichen und Lücken zu schließen, gerade am Stadtrand und als Überwindung der „letzten Meile“.

