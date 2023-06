Braunschweig. Die Stadt Braunschweig plant, Musikboxen und laute Instrumente in Parks zu bestimmten Zeiten zu verbieten. Was sagen unsere Leser zur Lärm-Debatte?

Lärm im Park Braunschweig: Ärger um Lärm in Parks – so wird im Netz diskutiert

Es ist bisweilen laut in den Parks in Braunschweig. Der Lärm nimmt mancherorts zu mancher Stunde überhand Nicht nur im Privaten wird heiß über den Lärm in den Parks der Löwenstadt diskutiert. Die Meinungen über den Lärm in den Parks in Braunschweig sind vielschichtig. Die Diskusssionen sind konrovers.

Gerade auch in den Sozialen Netzwerken haben unsere Beiträge zum Thema „Lärm im Park“ und die geplante Park- und Grünflächenverordnung in Braunschweig für Diskussionen gesorgt. Am Montag demonstrierten einige Hundert junge Menschen gegen die geplanten Verbote von Lärm in den Parks und betonten: „Wir lassen uns nicht aus den Parks vertreiben.“

Wir stellen hier eine Auswahl an Leserreaktionen auf Facebook, Instagram und Tiktok zusammen.

Polizei schreitet wegen Lärm in Parks mehrfach ein: Mehrheit der Leser wirbt um Verständnis

Die Mehrheit der Leserinnen und Leser auf Instagram zeigt Verständnis für den Anwohner-Ärger oder ist aber ist vom Lärm in den Oarks in Braunschweig, den die Polizei eindämmen muss, selbst betroffen. Allerdings sind sich die Leser bei ihren Netzreaktionen bezüglich des Lärms in den Parks von Braunschweig uneins.

Und zwar darüber, ob ein generelles Lärm-Verbot ausgesprochen werden sollte. Bislang musste die Polizei einschreiten, wenn es um zu hohe Lautstärke in den Braunschweiger Parks ging.

So schreibt zum Beispiel „torbens_knusprige_stussecke“: „22:00 Uhr bis 6:00 Uhr die Lautstärke drosseln… das gab’s doch vorher auch schon. Nennt sich Nachtruhe – und sollte im Sinne einer harmonischen Nachbarschaft selbstverständlich sein. Dafür gibt es doch Nachtclubs – wenn’s bis in die Morgenstunden ballern muss. Nichtsdestotrotz halte auch ich nichts vom generellen Verbot. Die Lautstärke macht’s…“

Lärm-Diskussion in Braunschweig: Bewohner finden es nicht so schlimm

Noch gelassener sieht es die Anwohnerin „miss_maan“, die schreibt: „Wir wohnen direkt neben dem Prinzen- und Stadtpark, wir haben sogar zwei (zu diesen Zeitpunkten schlafende) Kinder… und wir mögen den Trubel! Finde es voll toll, wenn man vom Sommerleben etwas mitbekommt. Und ganz ehrlich: Sooooo laut ist das jetzt nun wirklich nicht. Wenn alle ihren Müll mitnehmen und sich nicht gegenseitig verletzen, soll jeder bitte Spaß haben!“

Netzreaktionen zu Lärm in Parks in Braunschweig: Manche Anwohner sind genervt

Die Meinungen gehen also auseinander, wenn es um den Lärm in den Parks in Braunschweig, um Einsätze der Polizei, mögliche Musikverbote und feiernde Jugendliche geht: Die einen sehen’s gelassen, die anderen sind verärgert. So schreibt zum Beispiel „studio_ursula_tlusty“ in einem knackigen Instagram-Kommentar Folgendes: „Die Haltung der Jugendlichen ist ziemlich ignorant, denn nicht jeder Anwohner kann nachts auf den Schlaf verzichten. Der Lärm am Prinzenpark ist bisweilen unerträglich und grenzt an Körperverletzung. Sich dagegen zu wehren ist Bürgerrecht.“

Unverständnis und Verärgerung über die Forderungen der Jugendlichen, bis in die Nacht hinein laute Musik im Park hören zu dürfen, äußert auch „dereinsamewanderer“: „Was ist so schwer an gegenseitiger Rücksichtnahme und Kompromiss? Ja, bis 22:00 Uhr ist vollkommen in Ordnung, aber danach ist Schluss! Die Freiheit einer Person hört dort auf, wo die Freiheit einer anderen Person beginnt. Schlaf und Ruhe sind extrem wichtig für die Gesundheit und das geistige und körperliche Wohlbefinden! Wenn man nachts Party will, muss man eben dahin gehen, wo es wirklich niemanden mehr stört!“

Musikverbot in Parks in Braunschweig? Musik-Boxen teilweise so groß wie Reisekoffer

Nur selten finden sich zu der Debatte um den Lärm in Braunschweigs Parks Kommentare, die keinerlei Verständnis für die Anwohner zeigen. Wenig konstruktiv scheint der Kommentar von „trummmannflorian“, der vorschlägt: „Dann zieht aufs Dorf. Auch auf der Plattform Facebook, die durchaus auch für bissige bis beleidigende Kommentare bekannt ist, geht es größtenteils gesittet zu, wenn der Lärm, die Parks, Jugendliche und ein mögliches Musikverbot in Braunschweig diskutiert werden.

Das Meinungsbild, das sich hier abbildet, gleicht dem auf Instagram. Große Zustimmung mit 56 Likes findet der Kommentar von „Oliver Hartmutson“, der sich verständnisvoll für beide Seiten zeigt: „Ich wohne gegenüber vom Bürgerpark. Ich habe nichts gegen Musik, wenn die Lautstärke nicht so hoch ist, dass ich nicht schlafen kann trotz geschlossener Fenster. Aber wenn dort teilweise Boxen aufgestellt werden, die so groß sind wie ein Reisekoffer, und die Scheiben vom Bass vibrieren, hört der Spaß auf. Da sich Alkohol auf das Hörvermögen auswirkt, wird eher noch lauter gedreht. Ich würde vielleicht eine Ruhezone zu Wohngebieten ansetzen. Wenn dann Jugendliche tief im Park und Abseits von Wohngebieten laut Musik hören wollen, dann wären alle glücklich.“

Diskussion um Lärm in Braunschweig: Müssen Bewohner feiernde Jugendliche in Kauf nehmen?

Im Gegensatz zu Instagram melden sich auf Facebook aber mehr User, die sich vehement gegen ein Verbot aussprechen. So schreibt zum Beispiel „Martin Hesse“: „Völlig falsch!!! Musik ist etwas Tolles, das Menschen verbindet. Sollen die Ignoranten doch zum Lachen in den Keller gehen. Augen auf beim Immobilienkauf! Nah am Park bedeutet auch, sich mit dortigen Gepflogenheiten zu arrangieren!“

Auch „Ivana Sinikovic-Milkanovic“ geht ein Verbot zu weit, sie schreibt: „Warum alles, was Spaß macht, verbieten? Alles wird zu Tode reguliert. Ich finde es traurig, dass sich die Leute heutzutage an allem stören. Lasst den Menschen wenigstens noch etwas Freiheit.“ Sie ist damit der selben Meinung wie „Kathrin Fischer“: „Völlig falsch. Lasst die Jugend doch leben. Nehmt ihnen nicht den Spaß am Leben.“

Reaktionen auf Lärm in Braunschweiger Parks: „Bin weggezogen – das war keine Wohnqualität mehr“

Wer geglaubt hat, dass es auf TikTok, der Plattform mit der jüngsten Community, hauptsächlich Stimmen gibt, die sich gegen ein Verbot aussprechen, irrt. Dennoch gibt es zwei Stimmen, die das Verbot für falsch halten.

Auf Tiktok schreibt zum Beispiel „Meister 67“: „Seid doch froh, dass alle größtenteils im Park sind, als sich in der Stadt am Brunnen einen zu brettern.“ Und „Oliver Husmann“ äußerst sich wie folgt: „Musik verbindet Menschen und das muss auch so bleiben.“

Leidet in Braunschweig Wohnqualität unter dem Lärm aus dem Park?

Die Stimmen derer, die für Verständnis und Rücksichtnahme werben, überwiegen auch hier. Der ehemalige Anwohner „Benny“ schreibt zum Beispiel: „Ich bin vom Prinzenpark weggezogen. Im Sommer konnte man nicht bei offenem Fenster schlafen… es gab dort keine Wohnqualität mehr.“

Und „Fre Shavocado“ meint: „Wenn die Menschen zu egoistisch sind, Rücksicht zu nehmen, muss die Stadt halt eingreifen, um die Menschen zu schützen.“

