Verkehrsunfall in Braunschweig: 60-Jähriger verletzt

Braunschweig. In Braunschweig kam es am Donnerstagfrüh zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 60-Jähriger verletzte sich. Die Polizei sucht Zeugen.

In Stöckheim kam es Donnerstagfrüh zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen in Stöckheim ereignet, berichtete die Polizei am Freitag. Gegen 7 Uhr morgens kam es zu dem Zusammenstoß auf einer Kreuzung, als ein 68-Jähriger von der Siedlerstraße nach links auf die Leipziger Straße einbog. Der Polizei zufolge stieß er mit einem 60-jährigen Autofahrer zusammen, der zuvor noch versuchte auszuweichen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Unfall, insbesondere Personen, die Angaben zu der Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531 476 3935. red

