Am 14. Juni kann es anlässlich des bundesweiten Protesttags der Apotheken auch in Niedersachsen zu Filialschließungen kommen. Es würden aber Notdienste eingerichtet, sagt die Apothekerpräsidentin des Landes. (Symbolbild)

Braunschweig. Am 14. Juni bleiben viele Apotheken geschlossen. Apotheker wenden sich mit einem Protesttag an Bundesminister Lauterbach. Was steckt dahinter?