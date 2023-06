Bühnenauftritt im Braunschweiger Bahnhof gefällig?

Welcher Singer-Songwriter oder welches Duo möchte Reisende und Bahnhofsbesucher aller Art auf das Trainside-Festival im Lokpark einstimmen? Die Veranstaltungsagentur Undercover bietet ihnen die Chance, sich am Nachmittag des 26. August auf einer temporären Bühne im Braunschweiger Bahnhof einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. Wer auserkoren wird, wird vor Ort mit einem Song auf Video aufgenommen, das dann über den YouTube-Kanal der Deutschen Bahn veröffentlicht wird. Gesucht werden Musiker aus dem Bereich Alternative, Indie bis hin zu Pop – passend zu den Künstlern des Festivals.

Die Agentur Undercover will sich mit dem Trainside-Festival selbst einen Traum erfüllen: Am 25. und 26. August treten im Lokpark Musiker und Bands jenseits des Mainstreams auf. Headliner sind die Hamburger Indie-Rock-Band Tocotronic und die kanadische Folk-Bluegrass-Gruppe „The Dead South“. Der Veranstalter umreißt sein Konzept so: „Namhafte internationale Acts treffen auf Newcomer:innen und Spoken Word Artists.“ Spoken Word bezeichnet ein Genre der darstellenden Kunst, bei dem ein lyrischer Text oder eine Erzählung vor Publikum vorgetragen wird.

Musik abseits des Mainstreams

Es sei in Braunschweig nicht nur das erste mehrtägige Musikfestival seiner Art, sondern auch ein Event in einer einzigartigen industriellen Kulisse, so die Veranstalter. Vom Lokpark an der Schwartzkopffstraße, wo historische Züge gepflegt und gewartet werden, aber auch Veranstaltungen stattfinden, wird der Bogen gespannt zur Bühne im Bahnhof, um das Festival bekannt zu machen und dessen Musikstile in die Stadt zu tragen.

„Uns geht es um ein erlesenes Angebot für Musikliebhaber“, hatte Agenturchef Michael Schacke in einem Interview mit unserer Zeitung erklärt. „Es werden Bands links und rechts des Massengeschmacks auftreten, mehr oder weniger bekannt. Bunt gemischt unter anderem aus den Bereichen Indie, Alternative, Folk, Singersongwriter.“ Diese Musiker und Bands würde man sonst wohl nicht in Braunschweig erleben können.

Bewerbungsfrist endet Anfang Juli

Die Auswahl unter den Bewerbern für die Bahnhofsbühne treffen die Festivalmacher von Undercover unter allen Einsendungen aus der Region. Bewerbungsschluss ist Anfang Juli. Bewerbungen bitte an booking@trainsidefestival.de. Gewünscht wird eine Mail mit der Beschreibung des eigenen Musikstils und möglichst auch ein Link zum eigenen Spotify-Account oder Youtube-Kanal. Wer keinen Account hat, packe ein bis zwei Hörproben in die Mail.

Weitere Informationen zum Programm des Trainside-Festivals und musikalische Kostproben der Künstler gibt es unter trainsidefestival.de. Tickets gibt es auch bei der Konzertkasse.

