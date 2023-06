Polizei Braunschweig Unbekannte brechen in Braunschweiger Wohnung ein

Unbekannte sind am Dienstag in einer Braunschweiger Wohnung eingebrochen (Symbolfoto).

Braunschweig. Die Tat in der Schunterstraße ereignete sich am Dienstagnachmittag. Mehrere hochwertige Waren sind gestohlen. Was zum Vorfall bekannt ist.