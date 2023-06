Ausflugsziel in Braunschweig

Ausflugsziel in Braunschweig Löwen-Labyrinth lockt wieder Tausende in Braunschweigs Westpark

Es ist wieder so weit: Das Elefantengras gedeiht – und das beliebte Löwen-Labyrinth im Braunschweiger Westpark wird wieder eröffnet!

Das Löwen-Labyrinth im Westpark hart am Ackerrand wurde seit 2019 angepflanzt und besteht aus Elefantengras, das bis zu 4 Meter hoch werden kann. Innerhalb der rund 8500 Quadratmeter großen Fläche wurde ein Labyrinth in Form des Braunschweiger Löwen angelegt.

Viele glaubten an einen Scherz, als die Stadt den Plan fürs Löwen-Labyrinth vorstellte. Mittlerweile ist es ein beliebtes Ausflugsziel

Dies ist mittlerweile nicht nur ein schönes Ausflugsziel, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv. Inmitten des Labyrinths befinden sich laut Mitteilung der Stadt Braunschweig ein Aussichtsturm sowie grüne Klassenzimmer mit Info-Tafeln, unter anderem zu den Themen Klimaveränderung, Stadtklima und Stadtgrün, Klimaneutralität durch erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe sowie die Bedeutung der Bioenergie.

Viele hatten an einen Scherz geglaubt, als Anfang des Jahres 2020 die Stadtverwaltung den Plan für das Löwen-Labyrinth im Westpark vorstellte. Denn eine Elefantengras-Plantage gab es noch nicht in Braunschweig – und auch kein Labyrinth in Form des Stadtlöwen.

Idealer Standort: nicht weit vom Ringgleis entfernt – und der Bus hält direkt vorm Labyrinth

Doch Tausende haben das Labyrinth seitdem bereits erkundet. Denn der Besuch ist kostenlos und die Lage am Madamenweg ausgezeichnet: nicht weit vom Ringgleis entfernt. Der Standort des Labyrinths gilt tatsächlich als ideal. Es befindet sich knapp zwei Kilometer westlich der Ringgleis-Kreuzung Madamenweg. Direkt davor halten die Busse der Linie 418 an der Haltestelle „Kröppelberg“.

Elefantengras, auch Riesen-Chinaschilf genannt, wächst schnell, wird vier Meter hoch und bindet ganz ausgezeichnet das Treibhausgas Kohlendioxid. Das Gras gilt als nachwachsender Rohstoff der Zukunft. Wird es verfeuert, lassen sich andere Energieträger wie Öl, Gas oder Kohle ersetzen, die die Umwelt mit zusätzlichem Kohlendioxid belastet hätten.

Die offizielle Eröffnung des Löwen-Labyrinths durch Braunschweigs Umwelt- und Grünflächendezernenten Holger Herlitschke findet am Dienstag, 6. Juni, 11 Uhr, im Westpark am nördlichen Zugang zum Löwen-Labyrinth (vom Madamenweg aus kommend) statt.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de