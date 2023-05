Polizei Braunschweig Einbruch in Kleingartenverein an der Hamburger Straße

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Kleingartenverein an der Hamburger Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangte er über einen Zaun auf das Gelände, drang gewaltsam in ein Gartenhaus, durchsuchte es und stahl Lebensmittel und Spirituosen. In einen Holzschuppen einer anderen Parzelle wurde ebenfalls eingebrochen – jedoch ohne Diebesgut zu erlangen.

Die Polizei nahm den Tatort auf, sicherte Spuren und fertigte eine Strafanzeige.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de