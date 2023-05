Umfrage unter 15.000 Braunschweigern: Wie zufrieden sind Sie?

Braunschweig. Es geht um Fragen wie diese: Arbeitet die Verwaltung serviceorientiert? Was sind die dringendsten Probleme der Stadt? Wie wollen Sie im Alter leben?

Wie zufrieden sind die Menschen in Braunschweig? Das will die Stadtverwaltung über eine Umfrage ermitteln.

Etwa 15.000 Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren erhalten in dieser Woche Post von der Stadt Braunschweig. Sie werden darin gebeten, sich an der ersten größeren Bürgerumfrage zur Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen in Braunschweig zu beteiligen. Insgesamt werden etwa 70 Fragen zu unterschiedlichen Aspekten des täglichen Lebens gestellt, wie die Stadt ankündigt. Das Ausfüllen dauere etwa eine halbe Stunde.

Das Spektrum reicht von der persönlichen Lebenszufriedenheit über die Beurteilung städtischer Angebote und Dienstleistungen, der Wohnsituation, dem Leben im Alter bis hin zu Fragen des städtischen Verkehrs, der Digitalisierung oder auch des ehrenamtlichen Engagements. „Die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt angeschrieben werden, sind mithilfe eines Zufallsverfahrens ausgewählt worden“, so die Stadtverwaltung. Die Teilnahme sei anonym und natürlich freiwillig.

Stadt: Kein Rückschluss auf Antworten von Einzelpersonen möglich

Die Ergebnisse sollen Rat und Verwaltung Informationen für künftiges Handeln liefern, erläutert Oberbürgermeister Thorsten Kornblum: „Zudem wollen wir dem steigenden Interesse der Bürgerschaft Rechnung tragen, sich zu verschiedenen Themen äußern zu können.“

Die Auswertung der Fragebögen erfolge in der abgeschotteten Statistikstelle der Stadt. „Die Ergebnisse werden ausschließlich in zusammengefasster Form veröffentlicht, so dass kein Rückschluss auf die Antworten von Einzelpersonen möglich ist“, betont die Stadtverwaltung. Ebenso werden im Anschreiben umfangreiche Informationen zum Datenschutz gegeben.

Die Umfrage in Braunschweig soll künftig wiederholt werden

Die mittels eines maschinellen Zufallsverfahrens aus dem Einwohnermelderegister ausgewählten Bürgerinnen und Bürger können sich entweder über den beiliegenden Papierfragebogen beteiligen, der portofrei zurückgesendet werden kann, oder online per PC, Tablet oder Smartphone. „Über technische Vorkehrungen ist dabei sichergestellt, dass eine Doppel- oder Mehrfachteilnahme ausgeschlossen ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Teilnahmezeitraum beträgt sechs Wochen und endet am 30. Juni.

Geplant sei, die Ergebnisse Anfang 2024 zu veröffentlichen. In der Vergangenheit hat die Stadt bereits mehrfach Umfragen zur Lebenszufriedenheit in Kooperation mit anderen Städten durchgeführt – diese eigene Umfrage ist nun deutlich umfangreicher und soll künftig in bestimmten Abständen wiederholt werden. „Dabei wird ein Teil der Fragen identisch sein, um auch über längere Zeit eine Entwicklung der Zufriedenheit mit einzelnen Aspekten beobachten zu können“, heißt es seitens der Stadt.

