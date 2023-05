Braunschweig. In Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Gartenstadt ist am Mittwochmorgen ein Transporter gegen eine Leitplanke geprallt. Die Bergung dauerte.

Polizei Braunschweig Unfall auf der A391 in Braunschweig – langer Rückstau am Morgen

Auf der Autobahn 391 ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Laut der Braunschweiger Polizei kam ein Transporter gegen 8.52 Uhr alleinbeteiligt ins Schlingern und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und kam ins Braunschweiger Klinikum.

Die Autobahn war etwa bis 10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Gartenstadt vollständig in Richtung Süden gesperrt. Die Bergung des Transporters dauerte an. Laut der Polizei kam es am Morgen zu einem erheblichen Rückstau bis nach Lehndorf. Die Verkehrsmanagementzentrale meldete zeitweise vier Kilometer langen Stau. Zudem kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall.

Zum entstandenen Sachschaden ist derzeit noch nichts bekannt.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

mjc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de