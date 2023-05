Braunschweig: Mehrere Strafverfahren wegen Auto-Rennen und Tuning

Braunschweig. Eine polizeiliche Kontrollaktion ergab am Samstag zahlreiche Ordnungswidrigkeiten in der Braunschweiger Innenstadt. Verfahren wurden eingeleitet.

Ein Fahrzeug sowie ein Führerschein wurden noch vor Ort am Samstagabend in Braunschweig innerhalb der Tuning-Szene durch die Polizeibeamten sichergestellt (Symbolfoto).

Die Polizei Braunschweig hat in der Nacht zu Sonntag bei einer Kontrollaktion zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt und Strafverfahren eingeleitet. Über 30 Fahrzeuge wurden laut Angaben der Polizei in der Innenstadt sowie an einem Szene-Treffpunkt an der Alten Frankfurter Straße kontrolliert, die der Tuning- und Autoposer-Szene zuzuordnen waren. Ein Fahrzeug sowie ein Führerschein wurden noch vor Ort durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Die Beamten stellten dem Bericht zufolge an zehn Fahrzeugen Umbauten an Rad- und Reifenkombinationen, an den Auspuffanlagen, Fahrwerken sowie an den Beleuchtungseinrichtungen fest. Sechsmal war die Verkehrssicherheit derart gefährdet, dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Insbesondere Fahrzeuge aus der BMW M-Serie sowie Mercedes-AMG, die häufig eine Motorleistung zwischen 300 bis 500 PS vorweisen können und auffällig junge Fahrer zwischen 20 und 30 Jahren hatten, traten laut Bericht in das Visier der Polizei.

Illegales Autorennen: Strafverfahren gegen 18- und 22-Jährigen

Auf der Wolfenbütteler Straße beobachteten die Polizeibeamten zudem ein illegales Autorennen zwischen einem BMW und einem Mercedes und leiteten ein Strafverfahren gegen einen 18- und einen 22-Jährigen ein. Den Führerschein stellten die Beamten sicher, informiert die Polizei.

Ein 28-Jähriger beschleunigte sein Motorrad auf dem Bohlweg außerdem so stark, dass er die Aufmerksamkeit der Polizei erweckte. Er überholte außerdem mehrere Pkw auf dem Hinterrad fahrend.

Während der Kontrollaktion erwischten die Beamten auch einzelne Personen, die in der Vergangenheit in Bezug auf Clanstrukturen bekannt geworden waren.

Tuning-Szene: Polizei überprüft Fahrzeuge

Die Polizei stellte den Pkw eines 21-Jährigen sicher, der nun einer gutachtlichen Vorführung bedarf, da das Luftfahrwerk ohne Notlaufeigenschaften, die zur Sicherheit dienen, eingebaut wurde.

Unzulässigen, vermeidbaren Lärm verursachten die Fahrer der Szene nicht nur durch durchdrehende Reifen und aufheulende Motoren, wie die Polizei weiter berichtet, sondern auch durch die mehrfache Benutzung einer fest verbauten elektrischen Fanfare. Diese stellten die Beamten sicher, kontrollierten die Fahrzeugführer und leiteten mehrere Verfahren ein.

Weitere Kontrollen angekündigt

Ingo Patzke, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Mitte kündigt im Polizeibericht an: „Das Phänomen der Autoposer, die sich in der Braunschweiger Innenstadt zum Teil verkehrswidrig und vorsätzlich über alle Regeln hinwegsetzen, um sich in ihrer Szene und in der Öffentlichkeit zu zeigen, nimmt immer größere Ausmaße an. Regelmäßig erreichen uns Beschwerden über Lärmbelästigungen insbesondere am Bohlweg. Die Fahrzeugführer gefährden bei ihren riskanten Fahrten nicht nur sich selbst, sondern auch Unbeteiligte. Daher werden wir auch in Zukunft diese proaktiven Kontrollaktionen durchführen und die Verstöße konsequent verfolgen.“

Zielrichtung der Kontrollaktion war den Angaben der Polizei zufolge zum einen die Überwachung der Fahrweise der genannten Szene und zum anderen die Überprüfung der getunten Fahrzeuge, um unzulässige Bauartveränderungen und damit verbundene Gefahren festzustellen. Kollegen der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel unterstützten die Beamten aus Braunschweig.

