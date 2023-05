Braunschweigerin (29): Diese Krankheit veränderte mein Leben

Muskel- oder Kopfschmerzen, schwere Erschöpfung, Konzentrationsprobleme: Das sind einige Symptome, die zu ME/CFS gehören. Durch die Corona-Pandemie gibt es immer mehr Erkrankte mit Myalgischer Enzephalomyelitis/ Chronischem Fatigue-Syndrom – eine Krankheit, die Betroffene oft völlig aus dem Leben katapultiert und die häufig nach einer schweren Infektion auftritt. Zum Internationalen ME/CFS-Tag haben wir mit Betroffenen aus Braunschweig gesprochen. Zum Beispiel mit Nele Warnecke, 29: Sie erzählt, wie die Krankheit ihr Leben veränderte. Wir haben ihre Aussagen protokolliert:

„Mein Name ist Nele Warnecke, ich bin 29 Jahre alt. Während meines Studiums der Geoökologie in Braunschweig erkrankte ich 2015 am Eppstein-Bahr-Virus. Ich litt unter grippeähnlichen Symptomen. Zwei Monate nach der Infektion wollte ich einkaufen gehen, ich bin den Weg vom Supermarkt nicht mehr zurück zum Studentenwohnheim gekommen.

Diagnose Chronisches Fatigue-Syndrom: Plötzlich fehlt jede Lebensenergie, der Körper ist völlig kraftlos. Nele Warnecke aus Braunschweig hat heute noch mit Konzentrationsschwächen zu kämpfen. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Zu der Zeit habe ich noch American Football gespielt – ich dachte, wenn ich wieder anfange zu trainieren, wird es schnell besser. Doch beim Training habe ich nicht einmal eine halbe Runde um den Platz geschafft. Es wurde immer schlechter.

Plötzlich schaffte es Nele Warnecke nicht mehr, selbst einfache Mathe-Aufgaben zu lösen

Mein Hausarzt sagte: alles psychosomatisch. Als ich nach einer längeren Auszeit wieder zur Uni ging, fiel mir auf, wie schlecht ich mich konzentrieren konnte. Lernen war vorher nie ein Problem. Doch plötzlich schaffte ich es nicht mehr, selbst einfachste Mathe-Aufgaben zu lösen. Außerdem war ich sehr anfällig für Infekte, war plötzlich ständig krank. Immer wieder ging ich zu Ärzten, doch es wurde nichts gefunden. Über einen Artikel wurde ich dann auf die Erkrankung ME/CFS aufmerksam und dachte: Das passt zu meinen Symptomen. Schließlich wandte ich mich an die MHH in Hannover und bekam 2016 die Diagnose.

Mir geht es inzwischen wieder etwas besser, weil ich über eine Off-Label-Therapie Medikamente bekomme, die mir helfen. Das sind Medikamente, die eigentlich zur Behandlung von anderen Krankheiten zugelassen sind. Allerdings werden die nicht von der Krankenkasse übernommen, ich muss sie aus eigener Tasche bezahlen. Hätte ich nicht Freund und Familie, die mich unterstützen, wäre das kaum möglich. Ich bin körperlich belastbarer geworden. Zwar kann ich weiterhin nicht arbeiten, habe aber an Lebensqualität gewonnen. Ich genieße jeden Tag, an dem ich das Haus auch mal verlassen kann.“

Nele Warnecke sagt auch, dass es ihr noch wesentlich besser geht als andere Betroffene, die zum Teil gar nicht mehr das Bett verlassen können.

ME steht für Myalgische Enzephalomyelitis: Der Name bedeutet eine Entzündung des Gehirns und Rückenmarks, auch die Muskulatur kann betroffen sein. Zwar deuten einige Studien auf eine Entzündung im Zentralnervensystem hin, eindeutig bewiesen ist das bisher noch nicht. CFS steht für das Chronische Fatigue-Syndrom: also anhaltende schwere Müdigkeit. Es gibt wenige Ärzte, die sich mit der Erkrankung auskennen und wenige Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland.

Expertin spricht von hohem Leidensdruck der Patienten

Eine der Experten auf dem Gebiet ist Dr. Isabelle Greber, niedergelassene Ärztin in Boppard (Rheinland-Pfalz). Sie kümmert sich in ihrer Praxis ausschließlich um chronisch Erkrankte und seit einigen Jahren schon um ME/CFS-Patienten. Daher kennt sie den hohen Leidensdruck der Betroffenen, die häufig eine Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich haben, bevor sie bei ihr landen. „Ein Problem ist, dass es keinen Biomarker für die sichere Diagnose gibt“, sagt sie. Diese sei weder mit Bluttests noch mit bildgebender Diagnostik fassbar. Vielmehr müsse man die Diagnose anhand von klinischen Kriterien treffen, wenn andere Erkrankungen bereits ausgeschlossen wurden. Es gebe zahlreiche Überlappungen mit Erkrankungen, die Fatigue, Schmerzen, kognitive Ausfälle oder Problemen mit dem Nervensystem erzeugen.

Die genauen Mechanismen von ME/CFS sind bisher noch ungeklärt, erläutert Greber. Es gebe jedoch vermehrt Hinweise darauf, dass der Krankheit eine Fehlregulation des Immunsystems und des autonomen Nervensystems zugrunde liegen könnte. Eine ursächliche Therapie oder zugelassenen Medikamente gibt es bislang nicht. „Allerdings gibt es Arzneimittel, die man Off-Label verwenden kann“ – die also eigentlich für die Behandlung von anderen Erkrankungen zugelassen sind, aber und auch bei ME/CFS helfen können.

Durch die Corona-Pandemie steigt die Zahl der Betroffenen

Vor allem durch die Corona-Pandemie und die steigende Zahl an Long-Covid-Patienten ist die Erkrankung bekannter geworden. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl der Betroffenen durch die Pandemie verdoppelt haben könnte“, sagt Greber. „Doch obwohl die Krankheit so verbreitet ist, steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen.“ Im vorigen Jahr habe der Bund zwar zehn Millionen Euro dafür freigegeben, „das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Auch fehlten Anlaufstellen für Betroffene in Deutschland. Inzwischen gebe es ein Beratungs-Netzwerk, zu dem sich mehrere Ärztinnen und Ärzte zusammengeschlossen hätten. „Aber unsere Ressourcen sind begrenzt, der Beratungsaufwand ist enorm.“

Was Isabelle Greber vor allem umtreibt, ist das Leid der Betroffenen. „Es gibt so gut wie keine Versorgung für Patienten, die zuhause in dunklen Zimmern liegen.“ Viele Hausärzte wollten und könnten die Verantwortung für die komplexe und zeitaufwendige Behandlung und Betreuung nicht übernehmen. Krankenhäuser seien gar nicht auf die Bedürfnisse von ME/CFS-Betroffenen eingestellt. Und eine spezialisierte ambulante Versorgung, wie wir sie zum Beispiel von der Palliativversorgung her kennen, sei in unserem Gesundheits-System nicht vorgesehen. Da diese Patienten außerdem nicht mehr arbeiten, einer Ausbildung nachgehen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen könnten, rutschten sie in eine Abwärtsspirale – und häufig auch ins soziale Elend. „Dass es kaum Hilfsangebote und nur zwei spezialisierte Ambulanzen für diese Patienten gibt, ist eine riesige Versorgungslücke.“

