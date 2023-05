Trickdieb stiehlt Geld und Schmuck bei 89-jähriger Seniorin

In der Braunschweiger Weststadt ist es am Mittwoch zu einem Trickdiebstahl gekommen. In den Mittagsstunden kam ein bislang unbekannter Mann in die Wohnung einer 89-jährigen Braunschweigerin. Er gab vor, ein Handwerker zu sein und sagte, dass er die Wasserleitungen überprüfen muss, schreibt die Polizei. Die Frau drehte nach Aufforderung des Mannes die Wasserhähne im Badezimmer auf, während sich der Mann selbst noch in der Wohnung befand.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Braunschweig:

Als sie aus dem Badezimmer zurückkehrte, stellte die Seniorin fest, dass ihre Schlafzimmertür geöffnet war. Außerdem bemerkte sie das Fehlen von zwei Geldkassetten und einer Schmuckschachtel. Der Mann hatte die Wohnung unterdessen unbemerkt verlassen. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, sicherte Spuren und fertigte eine Strafanzeige. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de