Wolfsburg: Polizei sucht nach Täter, der Angestellten attackierte

Ein unbekannter Täter hat bereits am Freitag, 13. Januar, einen räuberischen Diebstahl begangen. Die Polizei Wolfsburg sucht nun mit einem Fahndungsfoto nach dem Unbekannten und bittet um Hinweise.

Der männliche Täter stahl dem Bericht zufolge an besagtem Tag gegen 19.12 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Porschestraße in Wolfsburg mehrere Pakete von sogenannten Sahnekapseln. Als er am Kassenbereich vorbeikam, sprach ihn ein dortiger Angestellter an und hielt ihn fest. Daraufhin attackierte der Täter den Angestellten körperlich und floh anschließend aus dem Laden, berichtet die Polizei.

Der Unbekannte wird wegen räuberischen Diebstahls in einem Drogeriemarkt im Januar von der Polizei Wolfsburg gesucht. Foto: Polizei Wolfsburg

Polizei sucht mit Fahndungsfoto

Überwachungskameras filmten den Moment. Ein Richter am Amtsgericht ordnete nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Braunschweig die Veröffentlichung der Bilder an. Die Polizei bittet außerdem um Hinweise zu dem unbekannten männlichen Täter an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 46460.

