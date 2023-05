Braunschweig: Hat die Grundschule St. Josef eine Zukunft?

Braunschweig. Die Stadt will die Katholische Schule schließen. Am Freitag befasst sich der Schulausschuss mit den Plänen. Protest ist zu erwarten.

Die Stadt Braunschweig will die Zahl der Katholischen Grundschulen im Stadtgebiet von drei auf zwei reduzieren. Sie benennt die sinkende Zahl konfessioneller Schüler und Schülerinnen als Grund und spricht von einer Zusammenlegung: Die Grundschule St. Josef im Westlichen Ringgebiet soll ab Sommer 2024 keine neuen Schüler mehr aufnehmen und die letzten Jahre als Außenstelle der Grundschule Hinter der Masch betrieben werden.

Die Familien der betroffenen Schule haben unmittelbar vor Beginn der Osterferien von dem geplanten Aus ihrer Schule erfahren. Seitdem haben sie alles ihnen Mögliche getan, um die Pläne zu stoppen: Bei einer Online-Petition kamen mehr als tausend Unterschriften zusammen, Kinder haben einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, es gab eine Demo, zudem wurden zahlreiche Gespräche mit Politikern fast aller Fraktionen geführt und auch mit Sandra Dittmann, Fachbereichsleiterin Schule bei der Stadt.

„Von einer Zusammenlegung zu sprechen, ist Schönfärberei“

Im Schulausschuss am Freitag steht das Thema auf der Tagesordnung: Denn nur wenn die politische Mehrheit dies beschließt, darf die Stadt ihre Pläne in die Tat umsetzen. Protest wird es geben: Eltern und Schüler wollen vor Beginn der Sitzung um 15 Uhr vor dem Rathaus demonstrieren.

Die Grundschule St. Josef am Hohestieg im Westlichen Ringgebiet. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Dass die Stadt von einer „Zusammenlegung“, spricht, sei Schönfärberei, sagt ein Elternvertreter gegenüber unserer Redaktion: „Am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Gesamtzahl der Klassen von 12 auf 5 reduziert wird. Das kommt de facto einer Schließung gleich.“ Die endgültige Entscheidung zu St. Josef wird der Verwaltungsausschuss am Dienstag, 9. Mai, in nicht-öffentlicher Sitzung treffen.

Die CDU hat beantragt, dass die Grundschule St. Josef erhalten bleibt

Die CDU hat einen Antrag zur Erhaltung von St. Josef eingereicht. Sie will, dass die Quote, die vorgibt, dass mindestens 70 Prozent der Schülerschaft katholisch sein müssen, befristet geändert wird. Zudem will sie prüfen lassen, ob sich das Gemeindehaus neben der Schule eignen würde, um dort die nötige Infrastruktur für den Ganztagsbetrieb der Schule zu errichten – nach Einschätzung der Stadt eignet sich der Schulstandort räumlich nicht für den Ganztagsbetrieb. „Auch Synergien mit dem Ganztagsbetrieb der Grundschule Hohestieg sind erneut zu prüfen“, heißt es in dem Antrag der CDU.

In einem Punkt ist die Stadt den betroffenen Familien bislang entgegen gekommen: Der Schulbus, der morgens Kinder aus der Weststadt zur Grundschule St. Josef fährt, soll voraussichtlich weiterhin fahren und zudem auch die Grundschule Hinter der Masch ansteuern. Knapp 50 der insgesamt 130 Kinder von St. Josef kommen aus der Weststadt.

Wie es nach einer Schließung von St. Josef weitergehen soll, hat die Stadt bereits angekündigt: Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Bekenntnisgrundschulen soll weiter beobachtet werden. Je nachdem, in welche Richtung sich die Zahlen entwickeln, soll der Standort Hinter der Masch dann entweder mit Mensa und Freizeitbereich für den Ganztag ertüchtigt werden – ansonsten könnte „eine Konzentration auf die Grundschule Edith Stein erfolgen“.

