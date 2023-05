Zwei Gründer in Braunschweig für Second-Hand und faire Kleidung

Die Deutschen halten ihr Geld in Zeiten der Inflation zusammen. Der Einzelhandel hat damit zu kämpfen, auch in Braunschweig.

In einer Nische läuft das Geschäft weiterhin gut: Nach ökologischen und sozialen Kriterien fair hergestellte Kleidung wird zunehmend nachgefragt.

Bei Jojeco im Magniviertel soll es deshalb in Kürze noch mehr Auswahl geben und ein Konzept greifen, das der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung dennoch Rechnung trägt: Es entstehen ein Outlet für preisbewusste Kunden sowie ab Juni ein Second-Hand-Bereich speziell für nachhaltige Mode.

„Die Second-Hand-Branche ist seit Jahren auf dem Vormarsch. Da wollen wir unseren Beitrag leisten“, sagt Jojeco-Geschäftsführer Jens Arnemann.

Der Fairfashion-Händler Jojeco hat eine dritte Filiale in Braunschweig eröffnet. Sie befindet sich im Magniviertel nahe dem Hauptgeschäft von Ohlendorf. Foto: Henning Thobaben

Bedeutet in Zukunft: Kunden können ihre in dem Geschäft gekaufte Neuware später wieder an gleicher Stelle verkaufen – und sie dadurch anderen Kunden zur Weiternutzung überlassen. Angenommen werden sollen aber auch anderswo gekaufte Kleidungsstücke – sofern sie denn den Jojeco-Kriterien entsprechen.

Aktivitäten im Braunschweiger Magniviertel werden ausgedehnt

Nachhaltigkeit in doppelter Hinsicht also. In der ersten Jojeco-Filiale, die vor fast genau acht Jahren erstmals ihre Tür öffnete, waren für die Neukonzeption in dieser Woche umfangreiche Arbeiten nötig. Ein Wanddurchbruch erfolgte, rund 30 Quadratmeter des früheren Nagelstudios nebenan werden künftig mitgenutzt.

Das Geschäft im Ölschlägern wird künftig nicht nur für den Second-Hand-Markt genutzt, sondern grundsätzlich zum Outlet-Store umgebaut. Produkte in Outlets sind in der Regel B-Ware, stammen aus älteren Kollektionen – oder kommen als Rückläufer des Handels in den Abverkauf.

Da kommt nichts weg – die Verkaufsmöbel wurden von Galeria am Bohlweg ins Magniviertel rübergeschoben

Möglich wurde all das, weil neben den Filialen im Ölschlägern und in der Münzstraße jetzt noch eine weitere hinzugekommen ist. Arnemann hat zusammen mit seinem Geschäftspartner Johannes Wegener eine frühere Ladenfläche von Ohlendorf übernommen. Wenige Meter vom Hauptgeschäft des Händlers entfernt hat Jojeco Räumlichkeiten mit einer Verkaufsfläche von 140 Quadratmeter angemietet.

Nach rund eineinhalbjähriger Umbauphase eröffnete der Laden am Dienstag.

Nachhaltigkeit steht in dem neuen Geschäft nicht nur bei den Verkaufswaren im Fokus. „Fast die komplette Einrichtung haben wir uns von Galeria besorgt“, erzählt Wegener. Gute Beziehungen zum Eigentümer der leerstehenden Großimmobilie hätten dies ermöglicht – und so sei einigen Mobiliarteilen ein Zweitleben geschenkt worden.

Weil die Entfernung nicht weit ist, rollten und trugen die beiden Jojeco-Gründer sämtliche Teile ein kleines Stück durchs Magniviertel – und sparten sich auf diese Weise auch noch den Umzugswagen.

