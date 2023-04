Kunstaktion „The Art Of“ in Braunschweig: digitale Ausstellung

Mit „THE ART OF“ hat die Öffentliche Versicherung Braunschweig in diesem Jahr zum dritten Mal ein Netzwerk für Künstlerinnen und Künstler aus der Region geschaffen, um ihnen eine Bühne zu geben und ihre Kreativität zu unterstützen. Nach einem Auswahlprozess hatten acht regionale Kreativköpfe seit Anfang Februar am Oberthema „Hier & Jetzt“ gearbeitet. Dann kam es zum Austausch untereinander, so dass sich die Teilnehmenden bei und mit ihren Arbeitsschritten gegenseitig inspirieren konnten, wie die Öffentliche mitteilt.

„Nachdem sich die Teilnehmenden aller drei Staffeln bei einem großen Finale im Event-Space 381 ihre Kreationen persönlich vorgestellt haben, können sie nun auch öffentlich in der virtuellen Galerie von THE ART OF erlebt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Unter https://theart-of.de kann man die digitale Ausstellung besuchen und die Werke und ihre Entstehung miterleben.

Acht Künstlerinnen und Künstler aus der Region Braunschweig

An der dritten Staffel mitgewirkt haben Andreas Jäger (Schauspiel / Sprecher, Braunschweig), Jessica Grund-Grube (Floristik, Braunschweig), tanjowski (Grafikdesign / Concept Store, Braunschweig), Tom Bennecke (Musik, Braunschweig), Fabian Haars (Street Food, Braunschweig), Martin Bolik (Hörspielautor, Bad Harzburg), Valeska Blasche (Schmuck und Bekleidung / Upcycling, Königslutter) und Björn Pflug aka Käpt’n Q (Musik, Braunschweig).

Musiker Björn Pflug hat einen intensiven Austausch mit den anderen Teilnehmenden gestartet und die meisten auch persönlich besucht. Dabei ist ein gemeinsames Musikvideo entstanden. Fabian Haars von den StreetFoodBros wiederum hat das Thema „Hier & Jetzt“ zu einem Food-Konzept inspiriert, bei dem kein Abfall entsteht, sondern alles verwertet werden kann. Für die Sound-Collage „Das Paradies ist da, wo du bist – hier und jetzt“ von Martin Bolik haben alle Teilnehmenden eigene „Paradiesgeräusche“ aufgenommen, während Björn Pflug Raps beigesteuert und Tom Bennecke Joseph von Eichendorffs „Mondnacht“ auf der Gitarre interpretiert hat. Alle entstandenen Songs, Objekte, Texte und Konzepte und Filme können im Rahmen der Online-Ausstellung betrachtet, angehört und Schritt für Schritt nachvollzogen werden.

