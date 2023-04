Ein Polizist trägt eine Bodycam. Sie kann aufzeichnen, was bei einem Einsatz passiert. Auch in Braunschweig werden sie immer häufiger eingesetzt.

Sicherheit in Braunschweig Alarmierend auch in Braunschweig: Die Polizei als Feindbild

Es wird immer ruppiger. Gewalt und Beschimpfungen gegenüber Polizisten nehmen ständig zu. Auch in Braunschweig. „Es macht wirklich keinen Spaß, wenn man immer mehr Abneigung zu spüren bekommt und körperlichen Angriffen ausgesetzt ist“, sagt Ingo Patzke, Leiter Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Mitte in der Münzstraße.

Die Kriminalstatistik der Braunschweiger Inspektion spricht Bände. Im vergangenen Jahr gab es 46 verletzte Polizisten mehr als in 2021. In 127 Fällen nahmen Beamtinnen und Beamte körperlich Schaden, weil sie ihren Beruf ausübten.

Ingo Patzke, Leiter Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Mitte an der Münzstraße, sagt: „Leider müssen wir feststellen, dass manche Eltern Respektlosigkeit förmlich anerziehen.“ Foto: Polizei Braunschweig

Patzke und sein Team stellen fest: Autoritäten werden immer weniger anerkannt. „Das ist leider die Schattenseite einer Gesellschaft, die immer liberaler wird.“ Es sei gut, dass Bürger inzwischen viel mehr hinterfragten, aber es sei eben gar nicht gut, wenn der Respekt gegenüber Menschen, die sich beruflich in den Dienst der Öffentlichkeit stellten, so dramatisch schwinde. „Auch Lehrer, Pastoren, Rettungskräfte werden längst nicht mehr als Autoritätspersonen angesehen“, sagt Patzke. Die Gesellschaft habe sich verändert. „Leider müssen wir feststellen, dass manche Eltern Respektlosigkeit förmlich anerziehen, indem sie ihre Kinder ermuntern, sich in keiner Lebenslage etwas sagen zu lassen.“

Die Polizei habe es vermehrt mit einer Klientel zu tun, „die nicht ganz so sozialisiert ist, wie wir uns das wünschen“. Die Täter seien meist junge Männer bis Ende 20. „Bei Beleidigungen unserer Polizistinnen spielt nicht selten auch ein kultureller Hintergrund mit, wenn in einer Gesellschaft bestimmte Rollenbilder vorherrschen und Frauen weniger Wertschätzung erfahren als Männer.“ Erst jüngst sei auf der Braunschweiger Partymeile Gieseler/Güldenstraße eine Beamtin auf üble Weise obszön beleidigt worden, nur weil sie bei einer Streiterei habe schlichten wollen.

Auch das Umfeld der Täter macht es der Polizei manchmal nicht leicht. Es kommt vermehrt zur Solidarisierung der Umstehenden. „Unsere Einsatzkräfte müssen inzwischen damit rechnen, dass ihnen jemand im wahrsten Sinn des Wortes in den Rücken fällt“, erklärt Patzke. Ist Alkohol im Spiel, verschärfe das die Situation und das Feindbild meist zusätzlich.

Polizei setzt auf abschreckende Wirkung von Körperkameras

Die Polizistinnen und Polizisten setzen daher immer öfter ihre Körperkameras ein, die sogenannten Bodycams. Sie sollen ihrem Schutz dienen und helfen, Täter zu identifizieren. Zugleich sollen sie bei respektlosem Verhalten deeskalierend wirken, wenn Täter fürchten müssen, dass ihre Handlungen aufgezeichnet werden. Befürworter der Körperkameras sehen den Einsatz der Bodycam somit auch als eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, die abschreckende Wirkung erziele.

Patzke: „Wenn ich mir Bilder aus den Kameras anschaue, bin ich immer wieder erschüttert, was unsere Beamtinnen und Beamten so alles an an Beleidigungen, Distanzlosigkeit und Herabwürdigungen erdulden müssen. So möchte kein Mensch behandelt werden.“ Dabei seien die Beamten sehr gut geschult, um den Druck aus brenzligen Situationen zu nehmen. Doch selbst der friedlichste Polizist, der wirklich alles versuche, um die Aggressionen zu entschärfen, werde immer häufiger böse angegangen. „Das belastet sehr“, betont Patzke.

Weitere Artikel aus Braunschweig:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de