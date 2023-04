Braunschweig. Ursache war laut BS Energy ein Kabelfehler. 3000 Kunden waren am Nachmittag ohne Strom. Spätestens nach einer Stunde wurden alle wieder versorgt.

Wegen eines Kabelfehlers war der Strom in zwei Braunschweiger Stadtteilen ausgefallen (Symbolfoto).

BS Energy Stromausfall am Donnerstag in Teilen von Braunschweig

Durch ein defektes 20-kV-Kabel ist am Donnerstag um 16.26 Uhr die Stromversorgung in den Braunschweiger Stadtteilen der Gartenstadt und in Broitzem ausgefallen. Laut BS Energy waren rund 3000 Kunden ohne Strom.

„Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter von BS|NETZ konnten alle Kunden ab 17.01 Uhr schrittweise wieder zugeschaltet werden“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. „Ab 17.30 Uhr wurden alle Kunden wieder mit Strom versorgt.“

red

